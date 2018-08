‘Mourinho woedend over uitblijven vertrek aankoop van zestig miljoen’

Anthony Martial ontbrak maandagavond in de basisopstelling van Manchester United voor het treffen met Tottenham Hotspur en dat lijkt geen toeval te zijn. RMC Sport bericht namelijk dat de aanvaller het slachtoffer is van een oorlog tussen trainer José Mourinho en algemeen directeur Ed Woodward, die over de transfers van the Red Devils gaat.

Martial werd drie jaar geleden nog voor zestig miljoen overgenomen van AS Monaco, maar komt onder Mourinho minder aan spelen toe dan hij zelf zou willen. De Portugees hoopte deze zomer zelfs afscheid te nemen van de 22-jarige Fransman en zou er bij Woodward op aan hebben gedrongen Martial in te zetten in een eventuele ruildeal met Chelsea of Tottenham Hotspur.

De trainer wilde Willian en Toby Alderweireld namelijk graag op Old Trafford verwelkomen en had graag gezien dat Martial als wisselgeld gebruikt werd. Mourinho zette daarna zijn zinnen op een verkoop van het talent, zodat dat geld gebruikt zou kunnen worden voor de komst van een centrale verdediger. Woodward wilde hier echter niets van weten en legde aanbiedingen van onder meer Tottenham, Atlético Madrid en AC Milan naast zich neer.

De sportbestuurder ziet in Martial namelijk een belangrijke speler voor de toekomst en heeft hem, tegen de wensen van Mourinho in, een nieuwe aanbieding gedaan voor een vijfjarig contract. De aanvaller, die nu nog vastligt tot medio volgend jaar en ook een optie voor nog een seizoen in zijn huidige verbintenis heeft staan, heeft het voorstel echter nog in beraad en lijkt aan te sturen op een vertrek. Het feit dat Mourinho hem zonder opgaaf van redenen tegen the Spurs op buiten de selectie heeft gelaten heeft hier naar verluidt alleen maar verder aan bijgedragen.