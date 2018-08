Kramer pakt rode kaart bij debuut: ‘It was f*cking offside!’

Michiel Kramer zal zijn officiële debuutwedstrijd voor Maccabi Haifa waarschijnlijk snel willen vergeten. De 29-jarige aanvaller begon zondag in de basis in het duel met Maccabi Tel Aviv, maar kreeg halverwege de tweede helft een directe rode kaart. Tel Aviv won dankzij treffers van Itay Shechter en Dor Peretz met 2-0.

Kramer werd weggestuurd vanwege commentaar op de leiding. ‘It was f*cking offside’ en ‘f*ck you’, zou hij op enig moment hebben geroepen. “Ik weet niet wat er met Kramer en de scheidsrechter is gebeurd. Ik kan niet liplezen. Ik wil er niet te veel over kwijt”, reageert trainer Fred Rutten in de Israëlische media.

“Tot de rode kaart controleerden we de wedstrijd. We creëerden kansen en na de rode kaart was dat voorbij. Het veranderde het spelbeeld. Als je met tien man tegen Maccabi Tel Aviv staat, dan wordt het heel moeilijk. Onze laatste pass was vaak niet goed. We hebben verder goed gespeeld en moet zo blijven doorgaan”, aldus Rutten.

Kramer liet zijn contract bij Sparta Rotterdam vorig seizoen ontbinden en tekende een contract voor één seizoen bij Maccabi Haifa. Sparta had hem in februari vastgelegd. Kramer was toen ook clubloos nadat zijn contract bij Feyenoord was verscheurd. Hij was overbodig in De Kuip en maakte zich onmogelijk nadat hij tijdens de rust van het bekerduel met Heracles Almelo een broodje kroket had gegeten.