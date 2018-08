‘Je kan mij niet vertellen dat je daardoor valt, dat kan gewoon niet’

FC Utrecht speelde zondag met 1-1 gelijk tegen VVV-Venlo. De Limburgers scoorden uit een strafschop nadat Ralf Seuntjens na contact met Urby Emanuelson naar het gras was gegaan. De videoarbitrage draaide de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie niet terug, tot onbegrip van aanvoerder Willem Janssen.

“Ik heb nu een paar keer die VAR gezien. Als je inzoomt, zal er heus wel contact zijn. Maar je kan mij niet vertellen dat je door zo’n licht contact valt. Dat kan gewoon niet”, aldus de 32-jarige Janssen in een interview met FOX Sports. “Het probleem dat je nu krijgt, is dat je gaat inzoomen en voor contact een penalty geeft. Maar je moet ook kijken of hij ook daadwerkelijk daardoor valt. Dat lijkt me heel sterk.”

Volgens Emanuelson lokte Seuntjens de penalty enigszins uit: “Of het een penalty is, hangt ook af van de manier waarop je valt. Dat irriteerde me wel een beetje.” Seuntjens: “Ik nam de bal aan en zette mijn voet ervoor. Dan stappen ze vaak in, tikken ze je aan en moet je wel gretig naar de grond gaan. Ik kon ook niets anders.”

Makkelie bleef na afloop bij zijn beslissing: “Ik vind dat we nu erg veel met de VAR bezig zijn. We moeten alleen kijken naar de duidelijke fouten. Als er discussie is, is dat geen geval voor de VAR. De VAR is er alleen om te zeggen: dit is onomstotelijk fout.” De doelpunten werden gemaakt door Nicolas Gavory en Tino-Sven Susic.