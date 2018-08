Feyenoord verspeelt bijna 0-4 voorsprong in Friesland

Feyenoord heeft zondagmiddag een zege geboekt op bezoek bij sc Heerenveen. De Rotterdammers stonden al na vijftien minuten op een 0-2 voorsprong. Vervolgens liep het bezoek gemakkelijk uit, maar Heerenveen kwam laat in de tweede helft nog dicht bij een gelijkspel: 3-5. Door de winst passeert de ploeg van Giovanni van Bronckhorst Heerenveen op de ranglijst en heeft het zes punten uit drie duels, twee meer dan de Friese club.

Feyenoord beleefde een bliksemstart en stond al na drie minuten op voorsprong. Steven Berghuis gaf van achteruit een lange bal op de geheel vrijstaande Jens Toornstra, die alleen op Warner Hahn afliep en de bal leep over de doelman tikte: 0-1. Heerenveen was ook af en toe in de buurt van het doel van Justin Bijlow te vinden, maar groot gevaar werd er niet gesticht. Na een kwartier spelen was het Feyenoord dat wederom koelbloedig toesloeg.

Berghuis kreeg de bal goed aangespeeld aan de linkerkant en gaf strak voor. Jordy Clasie schoot richting het doel van Hahn, maar onderweg nam Robin van Persie knap aan. De routinier handelde snel en schoot van dichtbij binnen: 0-2. Heerenveen was machteloos en had nauwelijks iets in te brengen tegen het bezoek. Toornstra besliste nog voor het rustsignaal het duel door een fout van Hahn af te straffen. De sluitpost trapte onder druk recht in de voeten van Toornstra, die van bijna veertig meter scoorde.

Direct na de onderbreking bleef Heerenveen een uitgebluste houding vertonen die door Feyenoord niet werd getolereerd. Tyrell Malacia stoomde twee minuten na de hervatting van de wedstrijd aan de linkerkant op. De verdediger overbrugde zeventig meter, kreeg tijdens de rush de bal een keer gelukkig mee en bleef vervolgens rustig tegenover Hahn: 0-4. De ploeg van Jan Olde Riekerink maakte een erbarmelijke indruk, maar de Friezen wisten Bijlow alsnog te passeren.

Feyenoord schakelde in de tweede helft enkele tandjes terug, een gegeven waar Morten Thorsby van profiteerde. Kik Pierie kon zonder druk van een tegenstander de bal voor het doel slingeren en Thorsby promoveerde de puike voorzet tot doelpunt: 1-4. Na een schot van Berghuis op de paal maakte Heerenveen er ook nog 2-4 van, aangezien Pierie profiteerde van slecht verdedigen van Jan-Arie van der Heijden. Feyenoord wankelde en moest ook nog de 3-4 incasseren van Dave Bulthuis, maar gelijk daarna maakte Yassin Ayoub aan alle twijfels een einde: 3-5.