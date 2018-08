Emery boekt eerste zege; Aké doorslaggevend in tumultueus duel

Na twee nederlagen heeft Arsenal de eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. The Gunners bogen zaterdag een 0-1 achterstand tegen West Ham United om: 3-1. Tegelijkertijd speelde Everton een tumultueuze uitwedstrijd tegen Bournemouth. Beide ploegen kregen een rode kaart en Everton gaf een 0-2 voorsprong uit handen, door doelpunten van Joshua King en Nathan Aké: 2-2. Na drie wedstrijden hebben the Toffees vijf punten verzameld.

Arsenal - West Ham United 3-1

Voor beide ploegen stond veel druk op de wedstrijd. Unai Emery had een overwinning nodig, na nederlagen tegen Manchester City en Chelsea in de eerste twee duels, terwijl collega-trainer Manuel Pellegrini ook teleurstellend aan het seizoen begon. Het verlies op Anfield tegen Liverpool in de seizoensouverture viel te verwachten, maar vorige week verloor West Ham voor eigen publiek ook van Bournemouth. Ten opzichte van die wedstrijd voerde Pellegrini vier wissels door. Marko Arnautovic bleef evenwel op het veld en opende na 24 minuten de score voor de bezoekers.

Felipe Anderson maakte de nodige meters op de helft van Arsenal en combineerde net buiten het strafschopgebied met Arnautovic. Die vond de ruimte voor een schot in de linkerhoek, buiten bereik van keeper Petr Cech. Het duurde echter niet lang voordat Arsenal de schade herstelde. Na een klein halfuur combineerde Arsenal geduldig op de vijandelijke helft, voordat Héctor Bellerín aan de rechterflank werd gelanceerd door Henrikh Mkhitaryan. De back bracht de bal voor, Alex Iwobi verlengde en bij de tweede paal rondde Nacho Monreal af.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Robert Snodgrass een grote kans op de 1-2, maar Cech voorkwam het doemscènario. Na de rust kreeg Arsenal kansen via onder meer Shkodran Mustafi en invaller Alexandre Lacazette. Het doelpunt waar de thuisploeg naar zocht, kwam er: West Ham-debutant Issa Diop werkte de bal achter zijn eigen keeper na een voorzet van Lacazette. Arsenal controleerde vervolgens het tempo van de wedstrijd, maar had moeite met het vinden van ruimte en daardoor bleef het duel spannend. West Ham kreeg nog de nodige kansen, maar in de blessuretijd maakte Danny Welbeck aan alle onzekerheid een einde.

Bournemouth - Everton 2-2

Trainer Eddie Howe van Bournemouth zal niet ontevreden zijn geweest over het verloop van de eerste helft. Bournemouth creëerde enkele goede kansen en de verdediging hield Everton in bedwang, afgezien van een één-op-één-kans voor Theo Walcott. Namens de thuisploeg had onder meer Nathan Aké kunnen scoren, maar hij had het vizier kort voor rust niet op scherp staan. Voor Bournemouth zag het er echter rooskleurig uit, doordat Richarlison directe een rode kaart ontving na een lichte kopstoot bij Adam Smith.

Desondanks kwam Everton in de tweede helft op voorsprong. Cenk Tosun, die in het eerste bedrijf nauwelijks in het stuk voorkwam, zag dat Theo Walcott zich vrijliep en bediende zijn ploeggenoot met een scherpe pass tussen twee verdedigers. Walcott maakte vervolgens geen fout: 0-1. Het werd voor Bournemouth nog erger, toen ook Smith een rode kaart kreeg voor het neerhalen van Walcott en Michael Keane er even later 0-2 van maakte met een kopbal. Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar niets was minder waar.

Bournemouth vocht zich knap terug tot 2-2. De aansluitingstreffer viel vanaf de strafschopstip, nadat Lee Probert een penalty gaf na een overtreding van Leighton Baines op Callum Wilson. King vond de rechterhoek en bracht het thuispubliek in extase. Bournemouth geloofde in de ommekeer en hoefde niet eens lang te wachten, want Aké maakte er al gauw 2-2 van. Na een corner bleef de bal hangen in het strafschopgebied en profiteerde de Nederlander optimaal. Zodoende blijft Everton wachten op de eerste uitoverwinning op Bournemouth in de Premier League. Het duel eindigde voor de bezoekers in mineur na het uitvallen van Keane, die per brancard werd afgevoerd na een kopstoot. De ernst van zijn blessure is nog onduidelijk.