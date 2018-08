‘Hij is als Dennis Bergkamp, die moest ook wat taaier worden’

Arsenal is het seizoen teleurstellend begonnen, want na de nederlaag tegen Manchester City ging men vorige week onderuit bij Chelsea (3-2). Unai Emery liet Mesut Özil niet negentig minuten staan op Stamford Bridge, want de manager haalde de middenvelder halverwege de tweede helft naar de kant ten faveure van Aaron Ramsey. Tony Adams vond dat geen gekke ingreep.

De voormalig verdediger stelt in een interview met the Sun dat Özil een uitstekende voetballer is, maar geen type is dat gemaakt is voor vechtvoetbal of voorop gaat in de strijd: “Als je kracht en degelijkheid in je team hebt, dan is Özil een geweldige toevoeging. Hij is een wereldkampioen en een class act”, aldus de 51-jarige Adams.

“Hij is als Dennis Bergkamp, die ook wat taaier moest worden. Maar Özil heeft niet de spelers om hem heen die hem daar ook toe stimuleren. Er is een grens aan hoeveel invloed een trainer heeft. Het begint daarom al op de training. We verkochten Dennis vaak schoppen. Steve Bould trapte hem keer op keer. Na een tijdje draaide Bergkamp zich om en ging hij op Bould staan. Hij zei: ‘ik heb er genoeg van dat je me trapt! Nu voel jij het ook een keer’.”

“We riepen allemaal ‘aye, aye, he’s a got a bit about him. Hallelujah!’ Maar tegenwoordig is het allemaal veel te lief bij Arsenal. Je mag niemand bekritiseren of nare dingen zeggen. Als ik bij de club was geweest en de spelers hingen niet aan de gewichten, dan had ik ze verteld dat wél te moeten doen. Als je geen leiders hebt, krijg je anarchie. Dan doen de mensen maar wat ze willen”, besluit Adams.