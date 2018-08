Lof voor verdedigers PSV: ‘Hij kan fysiek wel mee in de Engelse competitie’

Denzel Dumfries maakte deze zomer de overstap van sc Heerenveen naar PSV, dat ongeveer vijfenhalf miljoen euro betaalde voor de rechtsback. De 22-jarige verdediger maakt vooralsnog een goede indruk in het shirt van de regerend landskampioen, zo stelt Ron Jans, technisch manager van FC Groningen, vast bij Studio Voetbal.

Op de vraag van presentator Tom Egbers of Dumfries een nationale topspeler is, antwoordt Jans: “Nu nog niet, maar dat kan hij wel worden. Hij kan fysiek wel mee in de Engelse competitie. Hij heeft snelheid, kracht en lengte. Hij kopte tegen Fortuna Sittard ook nog bijna een corner binnen. Het is wel een kandidaat, want aan de rechterkant zijn we nog wel aan het zoeken naar wie daar moet spelen.”

Pierre van Hooijdonk is eveneens positief over Dumfries, maar prijst ook PSV-collega Angeliño, die deze zomer is overgekomen van Manchester City. “Hij was heel offensief (tegen Fortuna Sittard, red.), net als Dumfries. Daar is kwaliteit genoeg. Het geeft je team twee extra aanvallers. Hij (Angeliño, red.) beschikt ook nog over een geweldige voorzet. Dit krijg je erbij."

PSV neemt het dinsdag en volgende week op tegen BATE Borisov voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League en Jans weet niet of de ploeg van trainer Mark van Bommel zich gaat kwalificeren: “Ik ben wel een beetje sceptisch geworden, omdat wij het internationaal jaren niet zo goed doen. Dan ben ik nog heel vriendelijk. Het verrast me niet als ze het halen.”