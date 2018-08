Dante Rigo: ‘Met de nieuwe trainer heb ik er meer vertrouwen in’

Dante Rigo speelde zaterdagavond een belangrijke rol bij PSV. De negentienjarige middenvelder kwam als invaller binnen de lijnen voor Hirving Lozano en schoot de Eindhovenaren in de slotminuut naar de overwinning op Fortuna Sittard: 1-2. De Belg zegt het vertrouwen te voelen van Mark van Bommel.

“Ik voel ook dat ik vertrouwen krijg van de trainer”, zegt Rigo in gesprek met De Telegraaf. “Voor mijn ontwikkeling als speler is het natuurlijk belangrijk om minuten te maken. Dat is vorig jaar niet gelukt, maar met de nieuwe trainer heb ik er zelf ook veel meer vertrouwen in.”

De voormalig jeugdinternational kwam in het vorige voetbaljaar drie keer in actie in het eerste elftal. Om meer ervaring op te doen, had hij zich deze zomer wellicht kunnen laten verhuren. Hij voelde echter dat hij onder Van Bommel meer kansen zou krijgen. “Daarom heb ik de keuze gemaakt dat een verhuurperiode geen optie is.”

“Ik ben niet iemand die veel stress ervaart als hij het veld oploopt, maar als een trainer het in je ziet zitten maakt dat het wel makkelijker”, besluit Rigo, die een aflopend contract heeft in het Philips Stadion. In de Keuken Kampioen Divisie kwam Rigo vorig seizoen tot 2 doelpunten en 4 assists in 27 wedstrijden voor Jong PSV.