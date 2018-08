‘Nu heeft Feyenoord na de titel en vijf prijzen gewoon de boot gemist’

Voor Feyenoord wacht een onrustig slot van de transferwindow, omdat Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius De Kuip nog moeten verlaten. De 21-jarige middenvelder heeft een transferverzoek ingediend en volgens Mario Been heeft Feyenoord fouten gemaakt met het aankoopbeleid. Hij is van mening dat de Rotterdammers zelf de situatie met Amrabat hebben gecreëerd.

“Toen Clasie drie jaar geleden bij ons het stadion uitging: geweldige speler. Hij heeft drie jaar enorm veel blessures gehad, haast niet gespeeld. Maar in de tussentijd koop je Amrabat, Tapia, Ayoub. Je hebt Toornstra en Vilhena nog”, zegt Been bij Rondo. Het Algemeen Dagblad wist maandagochtend te melden dat Feyenoord de geruchten over de terugkeer van Clasie in eerste instantie ontkende tegenover Amrabat.

“Je kunt ze ook niet op elkaar zetten, dus op een gegeven moment begrijp ik ook wel dat Amrabat, die met veel bombarie en voor veel centjes gehaald is, zegt: Nu komt Clasie er weer bij. Wanneer ga ik nou spelen?”, vervolgt de clubloze oefenmeester. Hij is van mening dat Feyenoord na het behalen van het kampioenschap in 2017 niet juist gehandeld heeft.

“Toen ik bij Feyenoord zat als hoofdcoach stonden we 43 miljoen in het rood. Nu heeft Feyenoord na een geweldig kampioenschap en vijf prijzen gewoon de boot gemist. Ze zijn niet beter geworden na dat kampioenschap en daar hebben ze de grootste fout gemaakt”, besluit Been.