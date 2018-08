Van Hanegem snapt Van Persie niet: ‘Zo’n grote speler en zoveel onzin’

Feyenoord revancheerde zich zondag enigszins voor de competitienederlaag van vorige week tegen De Graafschap en de Europese uitschakeling van donderdag door AS Trencín. De Rotterdammers wonnen in eigen huis eenvoudig met 3-0 van stadgenoot Excelsior. Feyenoord steeg door de eerste zege van het seizoen naar de zevende plaats op de ranglijst met drie punten achterstand op de koplopers AZ en PSV.

Willem van Hanegem blijft ondanks de zege kritisch op Feyenoord, zeker na de uitlatingen van de spelers na de eliminatie in Europa. “Ze dachten mensen gewoon in de maling te kunnen nemen. Trots, aanknopingspunten, pech. Die woorden vielen. Maar ze kwamen vijf doelpunten tekort om de nummer vijf van Slowakije uit te schakelen. Vijf!”, benadrukt de oud-speler en -trainer van Feyenoord in het Algemeen Dagblad.

“En in tweemaal negentig minuten wonnen ze niet eenmaal van een ploeg met een paar spelers die in Nederland, waar de lat de laatste jaren toch niet erg hoog lag, volkomen mislukt zijn.” Van Hanegem stelt zelfs dat Robin van Persie nog een stapje verder gaat dan Dirk Kuyt, die bekend stond om zijn positiviteit en mierzoete uitspraken. “Feyenoord traint als Manchester United, van een 4-0 nederlaag bij Trencín en een 2-0 tegen De Graafschap hoeft niemand wakker te liggen en gisteren deed Excelsior het weer hartstikke slim.”

“Ik werd er echt verdrietig van. Zo'n grote speler en zoveel onzin”, verzucht Van Hanegem. “Bij Feyenoord leggen ze de lat zo laag, dat je er inmiddels sloffend overheen kan stappen. Ze liggen nergens meer wakker van. Ja, van Jean-Paul Boëtius die twee domme gele kaarten kreeg tegen De Graafschap. Dat noem ik nou een makkelijk slachtoffer, zeker omdat anderen in de Kuip overal maar mee wegkomen. Steven Berghuis schopte die Joey Sleegers van AS Trencín bijna ongelukkig en dat kon allemaal wel.”