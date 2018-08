Verschil van 111.000 euro zet streep door droomtransfer voor Kuwas

Brandley Kuwas blijft voorlopig op de loonlijst van Heracles Almelo staan. De buitenspeler, 25 jaar, genoot concrete interesse van Leeds United, maar een relatief klein verschil tussen vraag en aanbod deed de Almelose club ertoe besluiten om een streep door de transfer te zetten. Een situatie waar Kuwas ongetwijfeld moeite mee zal hebben.

Heracles hanteerde aanvankelijk een vraagprijs van 3,7 miljoen euro voor Kuwas, zo schrijft De Telegraaf maandag. De aanvaller zelf en zijn zaakwaarnemer Winny Haatrecht deden echter afstand van hun aandeel in de transfersom, waardoor Leeds United minder hoefde te betalen. De Championship-club, de huidige nummer twee van het op een na hoogste niveau van Engeland, zat iets onder de vraagprijs, maar Heracles weigerde ook wat water bij de wijn te doen.

Heracles wilde een dag later alsnog overstag gaan, maar Leeds was reeds doorgeschakeld. Volgens het dagblad is een transfer naar het Leeds van Marcelo Bielsa zodoende stukgelopen op een bedrag van omgerekend 111.000 euro. “Een bedrag dat ik niet had verwacht, maar dat heb ik te respecteren”, reageert Kuwas, die nog tot volgend jaar zomer vastligt. De club heeft bovendien nog een optie tot medio 2020.

“Ik zorg niet voor gedoe. Uiteindelijk wil je een keer verder, maar het is hoe het is”, stelt Kuwas, die afgelopen seizoen goed was voor vijf treffers en dertien assists. “Of hier nog een uitdaging ligt? Zeker weten, ik moet weer een goed seizoen draaien voor mezelf. Het mezelf nog moeilijker maken, mijn doelstellingen opschroeven en zorgen dat ik voor het derde jaar op rij een bepaald niveau haal.”