PEC Zwolle maakt in Utrecht geen einde aan droevige uitbalans

FC Utrecht heeft de eerste punten van het nieuwe Eredivisie-seizoen binnen. De nummer vijf van de afgelopen jaargang was zondagmiddag voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor PEC Zwolle. De bezoekers speelden vanaf halverwege de tweede helft met een man meer, maar wisten de opgelopen schade niet te herstellen. PEC Zwolle kent een dramatische uitbalans: het is de enige club uit de hoogste twee divisies die in 2018 geen enkel punt pakte buitenshuis.

Utrecht moest het stellen zonder de zieke doelman David Jensen. Hij werd vervangen door Maarten Paes, die deze zomer overkwam van NEC en zijn officiële debuut maakte. De teruggekeerde publiekslieveling Timo Letschert begon op de bank. Utrecht, dat in de eerste speelronde met 4-0 verloor van PSV, kwam na 26 minuten op voorsprong na een fraaie aanval over de rechterflank. Sean Klaiber en Simon Gustafson gingen de combinatie aan, waarna de voorzet van Klaiber terechtkwam bij Joris van Overeem. De zomeraanwinst dook naar de lage bal en rondde af met de borst.

Het doelpunt viel op een goed moment voor Utrecht, want de thuisploeg speelde niet indrukwekkend en was chagrijnig over een eerder afgekeurde treffer. Men dacht na twintig minuten al op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Sander van de Streek werd geannuleerd vanwege een buitenspelsituatie. Ondertussen moest Utrecht toestaan dat PEC dreigend werd via counters. Ook na het doelpunt van Van Overeem bleven de bezoekers zich melden op de vijandelijke helft. Het tempo lag echter te laag om Utrecht echt in de problemen te brengen. Veel verder dan afstandsschoten kwam men niet.

Sterker nog: vlak voor rust breidde Klaiber de Utrechtse marge uit. Opnieuw werd de rechtsback bediend door Gustafson en nadat hij de bal kort meenam, schoot Klaiber met links raak. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Utrecht, maar twintig minuten voor tijd zag trainer De Jong zich toch genoodzaakt om verdediger Letschert binnen de lijnen te brengen. Utrecht stond op dat moment immers met tien man, want Van Overeem kreeg in de tweede helft een rode kaart. Een harde charge op Clint Leemans werd door Martin van den Kerkhof aanvankelijk bestraft met geel, maar na het bekijken van de tv-beelden kende hij een rode prent toe.

Met elf man hield Utrecht de ruimtes klein, maar met tien man kon PEC wat gevaarlijker worden. Zeventien minuten voor tijd werd Paes op de proef gesteld door Sepp van den Berg, wiens van richting veranderde schot van dichtbij werd gekeerd. Uiteindelijk wist PEC zich echter weinig raad met de overtalsituatie, net als vorige week in de verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-3). Utrecht pakte zodoende de eerste punten van het nieuwe seizoen.