Maccabi Haifa-middenvelder Chery meldt zich in Keuken Kampioen Divisie

Donderdag, 26 oktober 2023 om 11:57 • Wessel Antes

Tjaronn Chery traint voorlopig mee bij FC Groningen om zijn conditie op peil te houden, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 35-jarige middenvelder van Maccabi Haifa is vanwege het conflict tussen Israël en Palestina tijdelijk in Nederland en krijgt van zijn voormalig werkgever de kans om fit te blijven.

Chery speelde tussen 2013 en 2015 voor Groningen. Eerst een seizoen op huurbasis, waarna hij definitief werd overgenomen van ADO Den Haag. Met Groningen won hij in het seizoen 2014/15 de TOTO KNVB Beker.

Nu heeft hij van Maccabi Haifa toestemming gekregen om zijn conditie op peil te houden bij de Trots van het Noorden, die hem met open armen ontvangt. Chery is nog altijd geliefd bij de fans van Groningen, voor wie hij tachtig officiële wedstrijden speelde. Daarin was de linkspoot goed voor 27 doelpunten en 19 assists.

In Israël is Chery de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote meneer. De Hagenaar is aanvoerder bij zijn club, waar hij nog tot medio 2025 vastligt. Na 193 officiële wedstrijden voor Maccabi Haifa staat Chery op 54 doelpunten en 43 assists. Vorig seizoen was hij in de groepsfase van de Champions League tweemaal trefzeker.

Het is onduidelijk wanneer Chery kan terugkeren naar Israël, daar een einde van het conflict met Palestina nog lang niet in zicht is. Chery is een van de vijf Nederlanders die actief zijn in de Ligat ha’AL. Ook Joris van Overeem, Derrick Luckassen, Imran Oulad Omar en Jelle Duin spelen op het hoogste niveau van Israël.

Bij Groningen komt Chery terecht in een lichte crisis, daar de club van trainer Dick Lukkien op een teleurstellende twaalfde plaats staat in de Keuken Kampioen Divisie. Waar hij tijdens zijn dienstverband in de Euroborg samenspeelde met Juninho Bacuna, komt hij op de training van de Noorderlingen nu oudere broer Leandro Bacuna tegen.

Chery zal hopen op een nieuwe oproep voor Suriname tijdens de interlandperiode in november, om zo eindelijk weer een wedstrijd te spelen. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van 5 oktober, toen Maccabi Haifa met 0-0 gelijkspeelde tegen Panathinaikos.