Genialiteit van Messi leidt zege van Barcelona op eerste speeldag in

Barcelona heeft de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in LaLiga winnend afgesloten. Het team van Ernesto Valverde zegevierde in eigen huis met 3-0 over het stugge Deportivo Alavés, dat ruim een uur stand hield. Lionel Messi nam uit een heerlijke vrije trap het zesduizendste doelpunt van de Catalanen in competitieverband voor zijn rekening, waarna Philippe Coutinho voor 52.000 toeschouwers de 2-0 verzorgde en Messi met zijn tweede de 3-0 maakte.

Barcelona domineerde de eerste helft weliswaar volledig, maar het team van Valverde had geen antwoord op de compacte en hechte verdediging van Alavés. Aan een gebrek aan kansen lag het niet: de regerend landskampioen, met Marc-André ter Stegen op doel, had legio kansen om aan de leiding te gaan, maar de afwerking liet te wensen over.

De grootste kansen voor rust waren voor Messi en Ousmane Dembélé. Een schot van de Argentijn in de tweede minuut ging maar rakelings naast het doel van Fernando Pacheco en in de 37e minuut stond het aluminium een goal uit een vrije trap in de weg. Eén minuut later had ook Dembélé de 1-0 op zijn schoen. Oog in oog met Pacheco kwam de doelman als winnaar uit de strijd. Alavés probeerde op de counter voor gevaar te zorgen, maar Ter Stegen werd voor de onderbreking niet of nauwelijks op de proef gesteld.

Met Philippe Coutinho als vervanger van Nelson Semedo zocht Barcelona in de tweede helft nadrukkelijker naar een openingsdoelpunt, vooral via de zijkanten. Pacheco voorkwam dat een inzet van Jordi Alba in de 1-0 resulteerde, maar na dik een uur spelen viel de 1-0 alsnog. Messi koos na een vrije trap voor een inzet onder de muur door en daar had de doelman van de Baskische bezoekers niet op gerekend.

In het restant van de krachtmeting probeerde Barcelona het duel in het slot te gooien, maar Alavés bleef met hangen en wurgen in leven. Een inzet van Messi eindigde op de paal, Pacheco kwam ook in een duel met Luis Suárez als winnaar uit de strijd en ook Coutinho kreeg de bal van dichtbij niet langs de doelman. Zeven minuten voor tijd viel de 2-0 alsnog: Coutinho drong vanaf links het strafschopgebied binnen, was niet van de bal af te krijgen en schoot het leer hard tegen de touwen. In de extra tijd rondde Messi voorbereidend werk van Suárez af: 3-0.