Feyenoord moet hopen op Toornstra en Berghuis in zoektocht naar ommekeer

Na de valse start in de Eredivisie met een nederlaag tegen De Graafschap (2-0) gaat Feyenoord zondagmiddag tegen stadgenoot Excelsior op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. De Kralingers begonnen het seizoen met een remise tegen Fortuna Sittard: 1-1. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O Feyenoord won 19 van de 21 thuisduels met Excelsior in de Eredivisie (één gelijk, één verloren), waaronder de laatste vijftien op een rij.

O Excelsior kwam in negen van de laatste vijftien Eredivisie-wedstrijden op bezoek bij Feyenoord niet tot scoren, waaronder in de ontmoeting vorig seizoen (5-0).

O Excelsior kreeg in 42 Eredivisie-duels met Feyenoord 120 tegendoelpunten, meer dan van iedere andere Eredivisie-club; in de laatste dertig ontmoetingen hield Excelsior alleen in speelronde 33 van 2016/17 ‘de nul’ tegen Feyenoord.

O Feyenoord begint voor het eerst in het rechterrijtje aan een Eredivisie-speelronde sinds oktober 2014, toen de Rotterdammers onder Fred Rutten na acht speelronden op een tiende plek stonden.

O Feyenoord leed dit kalenderjaar al zes nederlagen in de Eredivisie, evenveel als in heel 2017 en slechts één minder dan in 2016.

O Jens Toornstra was in twaalf Eredivisie-duels met Excelsior goed voor zes goals en vijf assists, meer dan tegen elk ander team: deze eeuw scoorde alleen Bas Dost (9) vaker tegen Excelsior in Eredivisie-duels.

O Geen speler was dit kalenderjaar bij meer thuisdoelpunten betrokken in de Eredivisie dan Steven Berghuis (vier goals, zes assists – Bryan Linssen en Alireza Jahanbakhsh ook tien).

O Excelsior pakte in de laatste 45 uitduels in de Eredivisie met een team uit de traditionele top-3 in totaal maar drie punten (3 gelijk, 42 verloren).

O Excelsior maakte in 2018 43 procent van de competitiedoelpunten (9 van de 21) uit een standaardsituatie (waaronder zes van de laatste acht), een hoger percentage dan iedere andere Eredivisie-club (minimaal twee duels); Feyenoord scoorde relatief gezien het minst vanuit een standaardsituatie (vijf procent, 2 van 39 - minimaal twee duels).

O Ryan Koolwijk was deze eeuw namens Excelsior direct betrokken bij zeven doelpunten (twee goals, vijf assists) tegen de traditionele top-3, meer dan iedere andere speler van de Kralingers in dit tijdsbestek.