El Ahmadi geeft toe: ‘Ik dacht er over na om te blijven’

Er is de laatste dagen veel te doen om Karim El Ahmadi. De 33-jarige middenvelder ontkende donderdagochtend in gesprek met De Telegraaf op niet mis te verstane wijze te balen van de manier waarop hij deze zomer vertrok bij Feyenoord. Nu lijkt El Ahmadi één en ander echter te nuanceren.

De Marokkaans international vertrok deze zomer bij Feyenoord om zich aan te sluiten bij Al-Ittihad. Voetbal International meldde woensdag dat El Ahmadi graag was gebleven, maar dat een aanbieding van technisch directeur Martin van Geel uitbleef. In gesprek met De Telegraaf ontkende de middenvelder dit verhaal vervolgens stellig.

"Ik heb de berichten gelezen dat ik mijn contract had willen verlengen bij Feyenoord en dat de club geen enkele aanbieding meer heeft gedaan. Dat soort dingen stoken het vuur in deze fase op en dat pik ik niet. Zij (Van Geel en Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, red.) wisten dat ik de wens had om na het afgelopen seizoen, dat we afsloten met het winnen van de KNVB-beker, en na het WK nog één mooi contract in het buitenland te tekenen. Feyenoord heeft als dank voor mijn bewezen diensten en mijn loyaliteit na al die jaren geen transfersom meer gevraagd. Daarmee werd ik geholpen en dat zegt heel veel over de band tussen mij en Feyenoord", zo liet El Ahmadi optekenen door het dagblad.

Tegenover Voetbal International lijkt de veteraan zijn woorden nu bij te stellen. El Ahmadi had zijn zinnen in eerste instantie weliswaar gezet op een vertrek, maar doordat de gewenste aanbieding uitbleef, bleef een langer verblijf in De Kuip altijd tot de mogelijkheden behoren. "Mijn doel was te vertrekken, maar er meldden zich geen clubs waar ik heen wilde. Op dat moment dacht ik er over na om langer te blijven bij Feyenoord, waar ik nog een contract had voor een jaar. De club deed me geen aanbieding en ik heb er niet naar gevraagd, maar toen kwamen na het WK Stade Reims en Al-Ittihad. Tegen het bod van die laatste club kon ik sowieso geen nee zeggen."