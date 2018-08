‘Keizer heeft er bij Overmars écht op aangedrongen mij een contract te geven’

Noussair Mazraoui was in de jeugd van Ajax een onzekere jongen. De rechtsback zette echter de weg omhoog in, toen hij Marcel Keizer op zijn pad trof. Mazraoui, twintig jaar, is onder diens opvolger Erik ten Hag inmiddels een zekerheidje in de basisopstelling van Ajax. Meerdere keren hing zijn beoogde profcarrière echter aan een zijden draadje.

Mazraoui meldde zich zonder contract bij Jong Ajax toen hij voor zijn VWO-examen was gezakt. Hij koos volledig voor het voetbal. “Marcel Keizer was de hoofdtrainer en John Heitinga, een andere Alphenaar, zijn assistent. John zei altijd dat ik de volgende ben die Alphen aan den Rijn weer op de kaart gaat zetten”, vertelt Mazraoui dinsdag in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben Marcel Keizer ontzettend dankbaar. Nadat ik mijn debuut maakte, heb ik hem ook een taart gestuurd.”

“Hij was de eerste trainer die écht vertrouwen in me had. En zo zie je maar wat dat met je kan doen. Er zijn veel goede, talentvolle voetballers, maar de belangrijkste vraag is: heb je genoeg zelfvertrouwen om je kwaliteiten te laten zien?”, benadrukt Mazraoui. “Door zijn steun brak ik door de muur. Marcel heeft er bij Marc Overmars écht op aangedrongen mij een contract te geven. Ik moest me in drie maanden bewijzen, maar hoorde daarna lange tijd niks.”

“Uiteindelijk kwam de trainer naar me toe met de mededeling dat hij Overmars had gezegd dat ik een contract verdiende. Ik ben blij dat hij op mijn pad is gekomen.” Mazraoui was in de jeugd van Ajax een onzekere jongen. Hij twijfelde of hij wel goed genoeg was, omdat hij vaak genoeg op de bank zat en elk jaar met de hakken over de sloot naar het volgende elftal ging. “Maar Marcel zag mijn sterke punten wel, was echt van me gecharmeerd. Uiteindelijk heb ik de weg omhoog zelf gevonden, maar hij heeft me een flinke duw in mijn rug gegeven. Daarom vond ik het ook jammer dat hij werd ontslagen.”

“Terecht of onterecht, ik weet het niet.” Mazraoui heeft nu volop aan zelfvertrouwen gewonnen en kan naar eigen zeggen elke tegenstander aan. “Als je écht in je eigen acties gelooft, is de praktijk dat die ook negen van de tien keer lukken. Het maakt me niet meer uit welke trainer er voor de groep staat. Het ligt aan mij hoe hij me ziet en zal gebruiken. Het gaat erom dat je voor een trainer een betrouwbare speler wordt.”