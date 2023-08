Marcel Keizer verwelkomt grote naam uit LaLiga na akkoord van 15 miljoen

Donderdag, 31 augustus 2023 om 23:40 • Jonathan van Haaster

Yannick Carrasco vervolgt zijn carrière in de Saudi Pro League. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet te melden dat Al-Shabab FC en Atlético Madrid een akkoord hebben bereikt over een transfersom van bijna 15 miljoen euro. De Belg gaat zodoende onder de hoede van Marcel Keizer werken, die sinds eind juli de eindverantwoordelijke is bij Al-Shabab.

Dat Carrasco naar de Saudi Pro League trekt, lag eerder deze zomer niet in de lijn der verwachtingen. FC Barcelona toonde namelijk interesse in de Rode Duivel, en na de verkoop van Ousmane Dembélé aan Paris Saint-Germain leek Carrasco andermaal op pole position te staan om naar het Spotify Camp Nou te trekken. De transfer kwam echter nooit van de grond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen weekend deed Carrasco nog 67 minuten mee in het duel met stadgenoot Rayo Vallecano. Los Colchoneros wonnen met liefst 0-7 in de Madrileense wijk Vallecas, al had Carrasco daar zelf geen bijdrage in. Nu volgt dus een avontuur in het Midden-Oosten voor de 29-jarige aanvaller. Carrasco reist in de komende uren naar Riyad, waarna hij een driejarig contract ondertekent in het Prince Faisal bin Fahd Stadium.

Al-Shabab is het nieuwe seizoen in de Saudi Pro League matig begonnen. Na vier wedstrijden wacht de club nog altijd op zijn eerste overwinning en sprokkelde het twee punten bij elkaar. In de meest recente wedstrijd, afgelopen dinsdag, ging Al-Shabab met liefst 4-0 onderuit bij het Al-Nassr van onder meer Cristiano Ronaldo en Sadio Mané. Ronaldo maakte twee treffers, Mané één en Sultan Al Ghannam ook één. De bekendste speler van Al-Shabab, Éver Banega, pakte bovendien een directe rode kaart.