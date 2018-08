Trots FC Twente verkoopt meer seizoenkaarten dan in de Eredivisie

Vier dagen voor de start van de Keuken Kampioen Divisie heeft FC Twente in totaal 19.100 seizoenkaarten verkocht. Dat zijn er duizend meer dan voorafgaand aan het seizoen 2017/18, toen de club nog in de Eredivisie uitkwam. Dat maakt Twente maandagochtend bekend via de officiële clubkanalen.

De degradant is trots op het nieuws en spreekt van 'een krachtig signaal van onze achterban, die FC Twente ook in de Eerste Divisie steunt'. "Daar zijn we de supporters zeer dankbaar voor. Twee seizoenen geleden begon FC Twente de competitie met 17.300 bestelde seizoenkaarten", aldus het statement van de club.

Vrijdag opent Twente het seizoen met een wedstrijd tegen een titelconcurrent: Sparta Rotterdam komt op bezoek in Enschede. Twente haalde deze zomer negen spelers, waarvan zes transfervrij overkwamen en twee op huurbasis. Wout Brama en Tim Hölscher keerden terug op het oude nest, maar de selectie lijkt nog niet rond.