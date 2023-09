Heerlijke beelden: bloedfanatieke Douglas vraagt wissel aan door Nijhuis

Zaterdag, 9 september 2023 om 11:10 • Wessel Antes • Laatste update: 11:14

Douglas Franco Texeira, kortweg Douglas, toonde vrijdagavond tijdens het afscheidsduel van Wout Brama in Enschede aan dat hij nog altijd bloedfanatiek is. De 35-jarige verdediger, die momenteel speelt voor amateurclub sc Barbaros in Hengelo, keek met gefronste wenkbrauwen toe toen scheidsrechter Bas Nijhuis de bal op stip legde na zijn overtreding op Ricky van Wolfswinkel. Brama bepaalde de eindstand vanaf elf meter op 2-2, maar Douglas was niet blij met het besluit van Nijhuis en vroeg zelfs een wissel aan.

In de Grolsch Veste speelde het kampioensteam van het seizoen 2009/10 tegen Brama’s All Stars. In dat team speelden allemaal voetballers waar Brama door de jaren heen mee heeft samengespeeld. Daarom deden ook Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap en Robin Pröpper mee namens het All Stars-team. Verder bestond de ploeg uit onder meer Willem Janssen, Karim El Ahmadi, Eljero Elia en Bram van Polen. Brama’s All Stars werden gecoached door Fred Rutten, Rini Coolen en Jan van Staa. Aan de andere kant stonden Steve McClaren en Ten Hag aan het roer. Zij leidden vrijdagavond de kampioensploeg van 2010, met onder meer Douglas, Bryan Ruiz en Theo Janssen. Er waren 23.000 bezoekers aanwezig bij de wedstrijd.

Sommigen dingen veranderen nooit. Douglas, die overigens nog moeiteloos meekwam, wordt nog oprecht boos na een gegeven penalty en wil zelfs gewisseld worden. De tijd heeft even stil gestaan. Heerlijke avond. Geweldige sfeer op veld en in stadion #fctwente pic.twitter.com/160yFY09kI — Jarno (@jarno1979) September 8, 2023

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Orlando Engelaar maakte de 1-0 namens Brama’s All Stars, waarna Ruiz een fraaie pass van Janssen met de hak afmaakte. Het kampioensteam van Twente kwam vervolgens via Nacer Chadli zelfs op voorsprong: 1-2. Toen kwam het bewuste moment waar Douglas zich boos om maakte. De Braziliaan gaf Van Wolfswinkel buiten het zestienmetergebied een zetje, waarna Nijhuis de bal op de stip legde om Brama de 2-2 te laten scoren. Dat lukte, maar Douglas was niet blij met de actie van de arbiter. De verdediger vroeg een wissel aan, maar speelde het duel uiteindelijk wel uit.

Standbeeld

FC Twente maakte vrijdag bekend dat Brama net als Blaise N’Kufo en Sander Boschker binnenkort een bronzen standbeeld voor de ingang krijgt. De voormalig middenvelder voelt zich vereerd, maar richtte zich in zijn speech vooral op een oud-teamgenoot die vanwege zijn vroege overlijden niet aanwezig was in de Grolsch Veste. “Het was een eer om vandaag mijn laatste momenten op het veld met jullie te delen. Heel erg bedankt voor jullie komst. Tegelijkertijd zijn mijn gedachten bij Cheick Tioté. Hij is ons helaas veel te vroeg ontvallen, maar had hier vandaag natuurlijk bij ons moeten staan.”