Barcelona ontkent interesse in Pogba niet: ‘We hebben nog twintig dagen’

Barcelona wordt sinds enkele weken met Paul Pogba in verband gebracht. De middenvelder is naar verluidt ongelukkig bij Manchester United vanwege zijn moeizame relatie met manager José Mourinho en beet vrijdag op zijn tong toen de Fransman naar zijn situatie op Old Trafford werd gevraagd. “Er zijn dingen die ik kan zeggen en er zijn dingen die ik niet kan zeggen, anders krijg ik een boete”, verzekerde Pogba.

Engelse en Spaanse media verzekeren dat zaakwaarnemer Mino Raiola en Barcelona al tot een vergelijk over de persoonlijke voorwaarden van de wereldkampioen zijn gekomen. Voorzitter Josep Maria Bartomeu weigerde zondagavond de vermeende belangstelling voor de ex-speler van Juventus te ontkennen. “Of Pogba komt? Jullie weten dat ik nooit over voetballers van andere clubs praat”, verzekerde hij na de Supercopa-winst op Sevilla (2-1).

“Ik respecteer de andere clubs. We hebben nog twintig dagen. We zullen zien welke spelers kunnen komen of kunnen vertrekken. Woensdag spelen we om de Trofeo Gamper en in het weekeinde wacht de eerste competitiewedstrijd… Wat betreft spelers zullen jullie bij technisch secretaris Eric Abidal moeten aankloppen, of iemand anders van de technische afdeling zoals Ramon Planes of Pep Segura. Er is nog tijd om zaken te doen.”

Trainer Ernesto Valverde koos in Tanger ervoor om Marc-André ter Stegen in de basis te zetten. Toch wil hij graag dat Jasper Cillessen niet vertrekt. “Ik heb met Jasper gesproken voor de wedstrijd. Ik ga de inhoud van ons gesprek hier niet delen, maar we willen dat hij blijft. We zijn erg tevreden over hem. We hebben twee goede doelmannen nodig en die hebben we nu. We rekenen op hem.”