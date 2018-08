Gullit pakt introverte Ajacied aan: ‘Hij is gekomen om dingen neer te zetten’

Daley Blind keerde deze zomer terug bij Ajax, maar de Oranje-international heeft nog niet iedereen weten te overtuigen in de eerste weken van het seizoen. Ruud Gullit is zondag bij het programma Rondo van Ziggo Sport bijzonder kritisch op met name de introverte houding van Blind.

Gullit werkte bij het Nederlands elftal als assistent van Dick Advocaat samen met Blind en leerde de verdediger daar kennen als een teruggetrokken persoonlijkheid. "Ik heb met Daley gesproken bij het Nederlands elftal. Daar zei hij precies hetzelfde als wat hij nu zegt", begint de oud-voetballer. "Ik zei tegen hem: 'Je bent de beste speler. Je hebt ervaring, je speelt bij Manchester United, je hebt een finale gespeeld. Ik wil van jou weten: wat vind jij nou het beste voor jezelf en voor het elftal?'"

Volgens Gullit nam Blind niet graag initiatief. "Dan zegt hij: 'Dat moet de trainer bepalen'. Dan zeg ik: 'Nee, ik wil weten van jou wat jíj vindt. Dat wil nog niet zeggen dat we dat ook doen, maar dan ga ik het wel met Dick bespreken'. Dan schuift hij het dus af. Hij is juist naar Ajax gekomen met die ervaring om dingen neer te zetten. Hij moet dat gaan doen."

Blind werd vorige maand voor minimaal zestien miljoen euro door Ajax losgeweekt bij Manchester United. De linkspoot werd aanvankelijk rustig gebracht door trainer Erik ten Hag, maar in de eerste wedstrijd tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League en de seizoensouverture van afgelopen weekeinde tegen Heracles Almelo was hij basisspeler.