‘Real Madrid bereikt persoonlijk akkoord met beoogde opvolger van Kovacic’

Real Madrid heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Thiago Alcántara, zo weet Onda Cero vrijdag te melden. De 27-jarige middenvelder is geen onbekende van Julen Lopetegui, die reeds met hem samenwerkte bij de nationale ploeg van Spanje. Real moet er nog wel zien uit te komen met Bayern München, dat openstaat voor het vertrek van Thiago.

In een eerder stadium werd Thiago in verband gebracht met een terugkeer bij Barcelona. De Catalanen waren echter niet bereid om aan de forse eisen van Bayern München te voldoen. Der Rekordmeister verlangde in eerste instantie tachtig miljoen euro voor de middenvelder, maar zou bereid zijn om de vraagprijs iets te laten zakken. Barcelona was niet bereid om meer dan vijftig miljoen te betalen.

Bayern zou hebben ingestemd met vijftig miljoen, maar wilde ook dat Lucas Digne als onderdeel van de deal naar München zou komen. Barcelona en Bayern kwamen er niet uit en Digne verkaste uiteindelijk naar Everton. Thiago zou nog altijd graag willen terugkeren naar Spanje en heeft nu dus een persoonlijk akkoord bereikt met Real. Op dit moment denken verschillende Spaanse media dat de middenvelder voor een bedrag van zestig miljoen op te halen is bij Bayern.

De transfersom zou tevens ‘verrekend’ kunnen worden met het door Bayern te betalen bedrag voor James Rodríguez. Thiago zou in Madrid de opvolger moeten worden van Mateo Kovacic, die naar Chelsea vertrok. Daarnaast houdt men in de Spaanse hoofdstad rekening met het vertrek van Luka Modric, die in de nadrukkelijk belangstelling van Internazionale staat en zelf graag naar Italië wil verkassen.