Van Bronckhorst ‘schaamt’ zich: ‘We hebben de doelpunten cadeau gegeven’

Feyenoord blameerde zich donderdagavond met een 4-0 nederlaag tegen AS Trencín. De Rotterdammers keken bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan en staan voor een haast onmogelijke taak om zich alsnog te plaatsen voor de vierde voorronde van de Europa League. Trainer Giovanni van Bronckhorst verscheen na afloop met schaamrood op de kaken voor de camera’s van RTL7.

“Dit is een dik verdiend verlies. Ik schaam me voor het vertoonde spel en voor de manier waarop we vandaag op het veld stonden. Maar uiteindelijk ben ik hier verantwoordelijk voor. We hebben niet kunnen brengen wat we normaal kunnen. We hadden er echt nog veel meer tegen kunnen krijgen. Het was ver onder de maat”, concludeert Van Bronckhorst, die stelt dat het een ‘understatement’ is dat zijn ploeg beter had gekund.

“Niemand heeft zijn niveau gehaald. We hebben de doelpunten gewoon cadeau gegeven. Als je zo voetbalt, is het heel moeilijk om wedstrijden te winnen”, vervolgt de oefenmeester van de Rotterdammers. Hij sluit niet uit dat Feyenoord de boel nog kan omdraaien in de return, die volgende week in De Kuip wordt gespeeld. “Het wordt heel moeilijk. We zullen anders op het veld moeten staan dan vandaag. Maar er is een kans, hoe moeilijk het ook wordt.”

“De grootste tegenstander zijn wij zelf. Dat mag niet en daar heb ik nu nauwelijks woorden voor. Deze wedstrijd moeten we nu verliezen en meenemen. We hebben de goals cadeau gegeven en zo is het wel heel moeilijk om wedstrijden te winnen”, besluit Van Bronckhorst. Voor Feyenoord wacht nu komende zondag de uitwedstrijd tegen De Graafschap, waarna volgende week donderdag de return tegen AS Trencín in De Kuip op het programma staat.