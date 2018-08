Ajax blijft bij standpunt en slaat formeel bod van veertig miljoen euro af

AS Roma heeft bij Ajax bot gevangen voor David Neres, zo meldt De Telegraaf woensdag. Technisch directeur Monchi meldde zich onlangs formeel voor de Braziliaan in Amsterdam, maar een bod van veertig miljoen euro vond volgens het dagblad geen gehoor bij Marc Overmars. Neres is deze maand niet te koop, zo klonk het.

De transfermarkt in Italië sluit op 17 augustus reeds zijn deuren en zodoende is AS Roma er veel aan gelegen om Neres snel te contracteren, zeker na het mislopen van Malcom. Laatstgenoemde leek op weg naar het Stadio Olimpico, maar koos op het allerlaatste moment ervoor om Girondins Bordeaux in te ruilen voor Barcelona.

Volgens De Telegraaf wil Overmars de selectie van Erik ten Hag per se intact houden en staat alleen voor Hakim Ziyech de deur nog op een kier. Ajax nam Neres in de winter van vorig jaar voor naar verluidt twaalf miljoen euro over van São Paulo en die transfersom zou door variabelen nog met drie miljoen kunnen oplopen.

Tot dusverre kwam Neres in Amsterdam tot 17 doelpunten en 18 assists in 54 wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2021 door. Braziliaanse media verzekeren al enige tijd dat Ajax het eventuele vertrek van de aanvaller wél overweegt als men zich niet voor de Champions League weet te plaatsen.