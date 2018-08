Feyenoord doet aangifte: ‘De club betreurt deze stap te hebben moeten zetten’

Feyenoord heeft aangifte bij de politie in Rotterdam gedaan. Dit naar aanleiding van het gooien van brandende fakkels op het veld tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal afgelopen zaterdag, zo verklaart de Rotterdamse club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De club verwacht dat de KNVB, als organisator van de wedstrijd, Feyenoord hierin op korte termijn volgt en dat ook het Openbaar Ministerie de zaak zal oppakken.

Feyenoord heeft deze stap genomen, omdat het gooien van deze fakkels richting en op het veld gevaarlijke en angstige situaties heeft opgeleverd voor supporters, stewards en spelers, zo legt men uit. “Feyenoord betreurt deze stap te hebben moeten zetten”, stelt stadiondirecteur Jan van Merwijk, die voor club en stadion veiligheidszaken in zijn portefeuille heeft. “We zien het echter als de enige logische stap na wat er in Eindhoven is voorgevallen.”

“Feyenoord heeft de plicht als werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving voor haar werknemers, mensen die we inhuren en natuurlijk ook voor haar supporters. Deze is natuurlijk in het geding als er met brandende voorwerpen in hun richting wordt gegooid.” Eerder heeft Feyenoord al laten weten dat het niet het issue is of fakkels en vuurwerk al dan niet mooi zijn en sfeerverhogend werken. Het gaat erom dat het verboden is, ongezond en vooral gevaarlijk. Feyenoord zit in de maag met hetgeen er is gebeurd, erkent algemeen directeur Jan de Jong.

“Ik heb dat ook aan PSV laten weten en namens Feyenoord mijn excuses aangeboden”, benadrukt De Jong op zijn beurt. “PSV heeft immers flink de nek uitgestoken door meer dan 4000 Feyenoord-supporters toe te laten in hun stadion. Die moedige zet is dus helaas niet beloond. Zoals eerder is het weer een relatief kleine groep die zich ernstig heeft misdragen, maar het feit ligt er wel dat het goed is misgegaan.”

Feyenoord spreekt de hoop uit dat het met alle partijen en dus met name met de KNVB, de politie en het OM een flink aantal van hen kan identificeren en opsporen, om ze vervolgens uit stadions te kunnen bannen, de schade op ze te verhalen en/of ook strafrechtelijk te vervolgen. “Feyenoord vindt dat het nu echt tijd wordt om de handen ineen te slaan, om paal en perk te stellen aan het wangedrag van die kleine groep die zich structureel niet aan de regels houdt en die zich niks lijkt aan te trekken van hoezeer ze anderen en hun club schaden”, zo besluit de club in een statement.