Recordaankoop Chelsea afgemaakt: ‘Hij was een schande, verschrikkelijk’

Chelsea verloor zondagmiddag op Wembley kansloos van Manchester City in het kader van de Community Shield. Álvaro Morata kon zich niet onttrekken aan de sportieve malaise bij the Blues en werd na afloop op de Engelse televisie gefileerd door Richard Dunne.

Het spel van de Spaanse spits kon de oud-verdediger van onder meer Everton en Manchester City niet bekoren. "Morata was een schande, hij was verschrikkelijk", sprak de Ier duidelijke taal bij BT Sport. Olivier Giroud ontbrak vanwege zijn deelname aan het WK met Frankrijk nog, maar volgens Dunne doet Chelsea er hoe dan ook goed aan de komende dagen de transfermarkt te bestormen. "Ze zullen vreselijk veel geld moeten uitgeven."

Door twee doelpunten van Sergio Agüero ging Chelsea uiteindelijk met 0-2 onderuit, maar de score had met name in de tweede helft hoger kunnen uitvallen. "Manchester City was uitstekend, maar dit is voor Chelsea denk ik erg zorgwekkend", aldus Dunne. "Ik weet dat de manager (Maurizio Sarri, red.) een voorbereiding van slechts twee weken heeft gehad, maar er liepen enkele spelers rond die de indruk wekten er niet te willen staan. Of ze waren niet fit genoeg. Ik weet dat je de tactiek kunt veranderen of het elftal harder kan laten werken, maar individuen? Ik heb het specifiek over Morata."

Morata geldt na zijn komst vorig jaar van Real Madrid voor 66 miljoen euro als de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Chelsea. De 25-jarige aanvaller kende met 15 doelpunten en 6 assists in 48 officiële wedstrijden een teleurstellend debuutjaar en werd mede daardoor buiten de WK-selectie van Spanje gelaten.