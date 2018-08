‘PSV hield zich niet aan zijn beloftes, ik ben er voor een stukje bedrogen’

Na een geschil met de clubleiding van PSV vertrok Zakari Bakkali in de zomer van 2015 transfervrij naar Valencia. Na een verhuurperiode bij Deportivo La Coruña besloot Valencia de inmiddels 22-jarige aanvaller deze zomer te slijten aan Anderlecht. In gesprek met Het Laatste Nieuws blikt Bakkali terug op zijn doorbraak en veelbesproken vertrek bij PSV.

“Ging het te snel? Ik denk het niet. Er zijn nog voorbeelden. Neem nu Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain en de Franse nationale ploeg: hij blijft na een knappe start wel aan de top. Weet je, het heeft allemaal met keuzes te maken, hé. Misschien had ik me wel kunnen doorzetten als ik destijds bij PSV had bijgetekend. Ach, ik mag niet klagen: Anderlecht is een héél mooie club”, zegt Bakkali.

Na mislukte contractonderhandelingen werd de jonge buitenspeler teruggezet naar Jong PSV. Bakkali spreekt van ‘een zware periode’: “Die degradatie had niks met mijn talent te maken, wel met dat dispuut. PSV hield zich niet aan zijn beloftes, sportief en financieel. Ik ben er voor een stukje bedrogen. Maar spijt? Nee, dat niet.”

Bakkali baalt achteraf nog altijd dat men hem afschilderde als ‘een kind dat zich fout liet omringen en enkel voor problemen zorgde’. De aanvaller stelt dat de Eindhovenaren hem ten onrechte als ‘enfant terrible’ hebben neergezet. “Ik ben niet zo. Tegen Stade Rennes zat ik op de tribune naast een fan. Hij vertelde me dat ik best sympathiek ben. En dat ik een volwassen indruk gaf. Hij had gelijk.”