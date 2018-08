‘Wellicht was zijn uitspraak op de Open Dag van Ajax achteraf niet slim’

Donny van de Beek raakte woensdagavond tegen Sturm Graz zijn basisplaats kwijt. Erik ten Hag gaf op het middenveld de voorkeur aan Carel Eiting, Lasse Schöne en Hakim Ziyech, terwijl Dusan Tadic zijn eeste basisplaats kreeg. De concurrentie op het middenveld bij Ajax is moordend en volgens De Telegraaf had Van de Beek op meer ‘clementie’ gerekend, daar hij ‘het toonbeeld van professionalisme is’ in de spelersgroep van de Amsterdammers.

Van de Beek was vorig seizoen vaste basisklant bij Ajax en was met elf doelpunten en zes assists van grote waarde. Ten Hag benadrukte voor de wedstrijd dat hij Tadic wilde inpassen. Volgens de krant werd Van de Beek afgerekend op één mindere helft tegen Sturm Graz thuis. 'Van de Beek had vast op meer clementie gerekend, want de viervoudig international is het toonbeeld van professionalisme. Nadat hij in juni met een lichte buikwandblessure afhaakte bij Oranje nam hij op eigen initiatief én kosten een fysiotherapeut mee op zijn (zon)vakantie, zodat hij zelfs in de noodzakelijke rustperiode elke dag kon worden behandeld.'

'Wellicht was zijn uitspraak op de Open Dag van Ajax om zeker nog één jaar bij Ajax te blijven achteraf gezien niet slim', meldt het dagblad. 'Net als zijn keuze om in tegenstelling tot een aantal anderen niet te koop te lopen met buitenlandse interesse. Daarmee profileerde hij zich weer als clubjongen en vergemakkelijkte hij misschien de keuze van Ten Hag, die tot op 1 september de transfermarkt sluit iedereen binnenboord probeert te houden.'

Verder wordt benadrukt dat de strijd op het middenveld gedurende het seizoen alleen maar heviger zal worden als Daley Blind de positie van centrumverdediger zal innemen naast Matthijs de Ligt, en Frenkie de Jong daardoor onaar het middenveld doorschuift. Met Eiting, die in beide duels met Sturm Graz een goede indruk achterliet, heeft Van de Beek er nog een concurrent bijgekregen.