Kuyt en Van de Looi lyrisch: ‘Voor toekomst van Nederland zou het goed zijn’

Woensdag werd bekend dat Brad Jones Feyenoord heeft verlaten om zich aan te sluiten bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. Zodoende komen alleen nog Justin Bijlow en Kenneth Vermeer in aanmerking voor een plek onder de lat. Dirk Kuyt weet dat trainer Giovanni van Bronckhorst op een gegeven moment de knoop moet doorhakken.

De voormalig aanvaller van de Rotterdammers zegt in gesprek met RTV Rijnmond dat Jones ‘enorm veel’ heeft betekend voor Feyenoord, maar dat de club nog altijd beschikt over twee ‘hele goede keepers’. “Justin heeft wel bewezen enorm talentvol te zijn, maar het is aan Van Bronckhorst om de keuze onder de lat te maken”, aldus de jeugdtrainer van Feyenoord.

Erwin van de Looi is benieuwd naar de ontwikkeling Bijlow. De trainer van Jong Oranje ziet kwaliteiten in de twintigjarige keeper. "Ik weet dat Bijlow het ontzettend goed heeft gedaan, bijvoorbeeld in de oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe. Het is alleen maar goed voor Jong Oranje, dus voor mijn team. Dus ik hoop dat hij de kans krijgt om te laten zien wat voor talent hij is", aldus de coach.

Van de Looi is van mening dat Bijlow er klaar voor is om eerste doelman van Feyenoord te worden. "Ik heb hem in Zuid-Amerika (tijdens een oefenstage van Jong Oranje, red.) voor het eerst meegemaakt: hij kan ongelooflijk goed keepen. Voor de toekomst van Nederland zou het goed zijn als dat soort jongens gaat spelen. Hij heeft een gezond zelfvertrouwen. Hij weet wat hij kan, maar hij overdrijft niet."