Rentree Kasper Dolberg laat op zich wachten na buikwandblessure

Kasper Dolberg moest de heenwedstrijd van afgelopen woensdag tegen Sturm Graz in de voorrondes van de Champions League aan zich voorbij laten gaan wegens een op de training opgelopen blessure en de Deen lijkt de return ook niet te gaan halen. De Telegraaf meldt dinsdag namelijk dat Ajax zonder de spits is afgereisd naar Oostenrijk.

Dolberg, die een groot deel van het afgelopen seizoen moest missen door een voetkwetsuur, raakte afgelopen week bij het schieten van de laatste bal op de training geblesseerd aan zijn buikwand en deze kwetsuur blijkt hardnekkiger dan gedacht. Trainer Erik ten Hag omschreef de twintigjarige aanvaller in de aanloop naar de met 2-0 gewonnen wedstrijd van vorige week nog als een ‘groot vraagteken’, maar het talent moet nu dus ook de return van aankomende woensdag laten schieten.

Klaas-Jan Huntelaar trad afgelopen woensdag aan in de spits en zal in de Merkur Arena waarschijnlijk opnieuw die rol vervullen. Ten Hag kan daarnaast ook weer beschikken over Zakaria Labyad. De nieuwkomer moest de eerste confrontatie met de Oostenrijkers vanwege een schorsing die hij opliep in de tijd dat hij nog bij FC Utrecht speelde laten schieten, maar is nu weer inzetbaar.

De trainer moet verder kiezen of hij met hetzelfde elftal gaat beginnen als vorige week, of Daley Blind en Dusan Tadic gaat inpassen. Laatstgenoemde kan waarschijnlijk een uur spelen, waardoor hij of in de basis kan beginnen, of opnieuw de rol van invaller kan vervullen. Een basisplaats voor Tadic zou ten koste gaan van Lasse Schöne, Donny van de Beek of Carel Eiting, hoewel die laatste waarschijnlijk niet hoeft te vrezen voor het kwijtraken van zijn plek.