PSV lijkt klaar voor ‘Feyenoord’ na knappe prestatie tegen Valencia

PSV lijkt klaar voor de wedstrijd van volgende week tegen Feyenoord in het kader van de Johan Cruijff Schaal. De landskampioen won zaterdagavond voor eigen publiek de laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen van Valencia: 2-1. De Spanjaarden namen de leiding via Carlos Soler, maar doelpunten van Luuk de Jong en Gastón Pereiro zorgden er uiteindelijk voor dat het elftal van Mark van Bommel zijn oefencampagne met een goed gevoel afsloot

De zege was vooral knap te noemen omdat Valencia met een sterke ploeg was afgereisd naar Eindhoven. Trainer Marcelino liet onder anderen Dani Parejo, Geoffrey Kondogbia en Rodrigo vanaf het eerste fluitsignaal opdraven en dat resulteerde al vrij snel in een Spaanse voorsprong. Carlos Soler werd halverwege de eerste helft in het strafschopgebied van PSV bereikt door Rodrigo, waarna de spits Daniel Schwaab uitkapte en vervolgens via het lichaam van Denzel Dumfries raak schoot.

PSV liet zich na een vroege poging van Pereiro in aanvallend opzicht lang onbetuigd, maar dankzij een sterk slotoffensief voor rust kon het de kleedkamer halverwege toch opzoeken met een voorsprong. De Jong kopte eerst de gelijkmaker tegen de touwen na een hoekschop van Pereiro, waarna de Uruguayaanse middenvelder zelf vanaf de strafschopstip de 2-1 verzorgde. Pereiro schoot feilloos raak nadat De Jong in het strafschopgebied van Valencia naar de grond was getrokken door Ezequiel Garay.

Jeroen Zoet voorkwam vlak na de onderbreking met goed keeperswerk dat Rodrigo kon scoren, maar verder bleef PSV betrekkelijk eenvoudig op de been. Steven Bergwijn had na een uur voetballen nog voor de 3-1 kunnen zorgen, maar hij schoot na een fraaie hakbal van Donyell Malen op Jaume Doménech. In het vervolg hield PSV stand en schonk Van Bommel onder anderen Hirving Lozano nog zijn eerste speelminuten na het WK.