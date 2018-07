Daley Blind doet oproep aan Halsema: ‘Daar moet ze haar best voor gaan doen'

Daley Blind hoopt komend seizoen landskampioen te worden met Ajax en vervolgens op het Museumplein de schaal aan het publiek te kunnen tonen. De herinneringen uit zijn eerste periode in Amsterdam zal hij nooit vergeten. “Vier jaar geleden denk ik, met de schaal. Toen stond ik hier voor het laatst”, vertelt Blind in gesprek met FOX Sports. “Die herinneringen gaan nooit verloren.”

“Dan is het gewoon weer heel mooi om hier te staan, en het seizoen positief te beginnen. Het gevoel is zeker dat we hier straks weer moeten staan, maar het gevoel is nog meer dat we op het Museumplein moeten staan. Daar moet de nieuwe burgemeester haar best voor gaan doen. Die oproep doe ik alvast”, luidt het advies aan Femke Halsema.

Dusan Tadic en Blind trekken als nieuwelingen veel met elkaar op. “We zijn niet zozeer maatjes, maar als je allebei nieuw bent dan zoek je elkaar wel op. We hebben de eerste dagen ook samen getraind, dus dan trek je wel een beetje naar elkaar toe. Hij is wat nieuwer, dus ik help hem waar mogelijk. Je hebt het er wel over met elkaar. We moeten het samen doen met het hele team, en we zijn goed gestart. Die focus moeten we gaan vasthouden.”

Blind is blij weer in Amsterdam te zijn. “Ik kan in Amsterdam gelukkig nog rustig over straat", stelt de Oranje-international. "Natuurlijk word ik wel eens aangesproken, maar dat hoort erbij. Dat vind ik alleen maar leuk, de waardering. Daar geniet ik zeker van. Voor ons is het na woensdag belangrijk dat we nog niet gaan zweven”, verwijst hij naar het eerste Champions League-duel met Sturm Graz. “Het moet eerst nog maar eens gaan gebeuren de volgende wedstrijd. Iedere wedstrijd is een wedstrijd op zich, zo moeten we dat gaan beleven. Pas daarna moeten we gaan kijken waar we staan.”