‘Besiktas wint informatie in over Ajacied en sluit akkoord over Chadli’

Besiktas is al 'enige tijd' bezig met het verzamelen van informatie over Siem de Jong, zo meldt CNN Türk woensdagochtend. De 29-jarige middenvelder van Ajax staat nog twee jaar onder contract in Amsterdam, maar werd recentelijk al met Besiktas in verband gebracht. De interesse lijkt serieus: de nummer vier van het afgelopen Süper Lig-seizoen overweegt een bod te doen.

Besiktas heeft zich volgens eerdere geruchten tot nu toe bereid getoond om twee miljoen euro te betalen, terwijl Ajax inzet op drieënhalf miljoen. De Jong keerde in 2017 terug bij Ajax, maar heeft geen basisplaats veroverd sinds zijn rentree. De voormalig international van Oranje kwam vorig seizoen tot 21 competitieduels, waarvan 17 als invaller. De Jong kwam over van Newcastle United, dat hem in het seizoen 2016/17 nog verhuurde aan PSV.

De Jong is zeker niet de enige speler op de verlanglijst van Besiktas. Volgens CNN Türk heeft de club een akkoord bereikt met West Bromwich Albion over de komst van Nacer Chadli, die zelf ook welwillend zou staan tegenover een transfer naar Istanbul. Verder is de club op zoek naar opvolger van de naar Fulham vertrokken doelman Fabri: de namen van Harun Tekin (Bursaspor), David Ospina (Arsenal), Simon Mignolet (Liverpool) en Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb) worden genoemd.

Besiktas doet het vooralsnog rustig aan op de transfermarkt. De enige aankoop is Jeremain Lens, al was in februari reeds bekend dat de Turken de optie tot koop zouden lichten. Voor een bedrag van vier miljoen euro kwam Lens definitief over van Sunderland. Verder versterkte Besiktas zich met het transfervrij overgekomen tweetal Güven Yalcin (Bayer Leverkusen) en Dorukhan Toköz (Eskisehirspor).