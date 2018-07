Ajax - Sturm Graz: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Oostenrijkse Bundesliga is voor de Amsterdammers de eerste horde op weg naar de groepsfase van het miljardenbal. In aanloop naar de eerste ontmoeting van de tweeluik nemen we de afwezigen, twijfelgevallen en vermoedelijke opstellingen van beide ploegen door.

Ajax heeft geen goede herinneringen aan Oostenrijkse tegenstanders. In 2014 was Red Bull Salzburg in de knock-outfase van de Europa League een maatje te groot voor de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer. In 2015 werden de Amsterdammers in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Rapid Wien. Woensdag hoopt Ajax op een beter resultaat. Aan het vertrouwen zal het niet liggen. "Als wij een goede dag hebben, heeft Sturm Graz weinig kans”, zei de Oostenrijkse verdediger Maximilian Wöber op weg naar de wedstrijd. Hij benadrukte overigens wel dat Sturm Graz niet onderschat mag worden. “Sturm Graz is een goed team dat zeer compact verdedigt met vijf verdedigers, maar er ook erg snel uit kan komen en voorin veel individuele kwaliteit heeft."

Erik ten Hag gaf dinsdag aan dat zijn ploeg klaar is voor Sturm Graz. Hij noemde de Oostenrijkers een ‘sterke, solide, stugge ploeg die gepassioneerd voetbal speelt’. De trainer van Sturm, Heiko Vogel, is een bekende van Ten Hag. De twee werkten samen bij Bayern München. "Ik zal hem zeker spreken. Heiko is een goede collega, we hebben destijds veel inhoudelijke gesprekken gevoerd", aldus de Nederlandse coach. Vogel sprak op zijn beurt met veel respect over Ajax. "Over Ajax moeten we niet veel zeggen. Dat is een van de grootste clubs in Europa. Wij hebben echter ook onze droom om de groepsfase van de Champions League te halen.”

Schorsingen Ajax en Sturm Graz

Bij Ajax moet Zakaria Labyad de wedstrijd van woensdagavond noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan door een schorsing. Vorig seizoen probeerde hij met FC Utrecht de groepsfase van de Europa League te bereiken. In de voorrondes pakte hij gele kaarten tegen Valletta, Lech Poznán en Zenit Sint-Petersburg. Utrecht plaatste zich niet voor de groepsfase, waardoor hij zijn schorsing meeneemt naar dit seizoen. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler is wel inzetbaar bij de return tegen Sturm Graz in Oostenrijk. Bij de tegenstander van Ajax zijn alle spelers beschikbaar.

Blessures Ajax en Sturm Graz

Aan de kant van Ajax staat alleen achter de naam van Kasper Dolberg een groot vraagteken. De spits heeft klachten overgehouden aan de training van afgelopen maandag. Hij kampt met een blessure aan zijn buikwand, zo gaf Ten Hag dinsdagavond op de persconferentie te kennen. Aankopen Dusan Tadic en Daley Blind zijn door de coach opgenomen in de wedstrijdselectie, maar een basisplaats lijkt te vroeg te komen voor de routiniers. Hakim Ziyech en Lasse Schöne ontbraken in de oefenwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers door blessures, maar zijn fit genoeg voor het duel met Sturm Graz. De langdurig geblesseerden Hassane Bandé (kuitbeen), Václav Cerny (knie) en Joël Veltman (knie) zijn er woensdag niet bij.

Bij Sturm Graz beschikt trainer Heiko Vogel over een vrijwel compleet fitte selectie. Alleen over de inzetbaarheid van Fabian Koch (rechtsback) en Jakob Jantscher (middenvelder) is onzekerheid, zo meldt de club via de officiële kanalen.

Vermoedelijke opstellingen

“We moeten kijken naar het beste team. Dat is altijd het geval, maar zal woensdag nog veel meer gelden”, zei Ten Hag op weg naar de wedstrijd van woensdag. De coach benadrukte dat misschien niet de beste spelers gaan spelen, maar wel het beste team. De coach hecht veel waarde aan fitheid tegen de Oostenrijkers en daarom is volgens De Telegraaf de kans groot dat Blind en Tadic op de bank beginnen. Er wordt ook een basisplaats ingeruimd voor Carel Eiting, waardoor Ziyech naar de positie van linksbuiten verhuist.

Het is onduidelijk voor welke elf spelers Vogel gaat kiezen. Afgelopen zaterdag kwam zijn ploeg in actie in het Oostenrijkse bekertoernooi en werd ASV Siegendorf met 0-2 verslagen. Naar verwachting verschijnen woensdagavond dezelfde elf spelers aan de aftrap tegen Ajax.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, F. de Jong, Tagliafico, Eiting, Schöne, Van de Beek, Neres, Huntelaar, Ziyech

Vermoedelijke opstelling Sturm Graz: Siebenhandl, Avlonitis, Ferreira, Hierlander, Hosiner, Lovric, Maresic, Obermair, Pink, Spendlhofer, Zulj

Bijzonderheden

Voor de aftrap wordt met een minuut stilte stilgestaan bij het overlijden van Heinz Schilcher. De oud-speler van onder meer Ajax en Sturm Graz overleed afgelopen vrijdag op 71-jarige leeftijd. Hij werd met de Amsterdammers kampioen van Nederland in 1972 en 1973 en won de Europacup I. Vanaf 2007 was hij nog enkele jaren aan Ajax verbonden als scout.