‘Dat Mark een grote trainer kan worden, was vijftien jaar geleden al duidelijk’

Harry van Raaij is blij met de aanstelling van Mark van Bommel als hoofdtrainer van PSV. De voormalig voorzitter van de Eindhovenaren is al jaren vertrokken bij de club uit Eindhoven, maar is als erelid nog altijd nauw verbonden met de regerend landskampioen en volgt de verrichtingen van de hoofdmacht op de voet. Maandagochtend meldde hij zich op trainingscomplex De Herdgang om Van Bommel persoonlijk te feliciteren met zijn baan als hoofdtrainer en wenste hem veel succes.

Na het vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe werd Van Bommel aangesteld als eindverantwoordelijke. Van Raaij (81) vindt het een uitstekend besluit van de clubleiding om voor de oud-voetballer te kiezen. “Dat Mark een grote trainer kan worden, was vijftien jaar geleden eigenlijk al wel duidelijk”, zegt de oud-voorzitter tegenover het Eindhovens Dagblad.

“Als je kijkt naar zijn opleiding, houding en sociale vermogen, denk ik dat PSV een hele goede coach aan hem zal gaan hebben. Alleen is het altijd de vraag wanneer er een kans komt en wanneer hij het zelf tijd vond om in te stappen”, vervolgt Van Raaij, tevens oud-penningmeester van PSV. “Ik denk dat dit precies het goede moment is, maar garanties zijn er natuurlijk nooit.”

Van Raaij zag maandag ook Hirving Lozano en Albert Gudmundsson weer op het trainingsveld verschijnen. De twee WK-gangers hebben zich weer aangesloten bij de selectie van PSV, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dinsdagavond staat de volgende oefenwedstrijd voor de ploeg van Van Bommel op het programma. In Uden is het Griekse Olympiacos de tegenstander.