Özil toont geen berouw en wijst naar respect: ‘Had nog steeds geposeerd’

Mesut Özil heeft voor het eerst gereageerd op alle commotie rond zijn foto met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De middenvelder van Arsenal poseerde vlak voor het WK met de politicus en zette de foto op social media. Via Twitter brengt Özil zondagmiddag een statement naar buiten. De international van Duitsland geeft aan dat hij geen spijt heeft.

“De laatste weken heb ik kunnen reflecteren op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Nu wil ik mijn gedachten en gevoelens delen”, begint Özil, die stelt twee harten te hebben: een Duitse en een Turkse. “Tijdens mijn jeugd heeft mijn moeder me geleerd dat ik respectvol met mensen moet omgaan en dat ik nooit moet vergeten waar ik vandaan kom.”

Özil gaat daarna in op zijn controversiële ontmoeting met Erdogan, die hij in de loop der jaren wel vaker is tegengekomen. “Ik ben me ervan bewust dat de foto veel heeft losgemaakt in Duitsland. Hoewel sommigen me beschuldigen van liegen of slecht gedrag: de foto had geen politieke intenties. Het was een foto om mijn respect te tonen aan de hoogste macht van het land van mijn familie.”

“Hoewel de Duitse media anders willen doen geloven, zou het niet ontmoeten van de president erg respectloos zijn tegenover mijn voorvaderen, die trots zouden zijn waar ik nu in het leven sta. Voor mij maakte niet uit wie de president is, maar dat het de president is. Wat de uitslag van de vorige verkiezing, of de verkiezing daarvoor, ook geweest was: ik had nog steeds geposeerd voor de foto.”