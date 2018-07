‘Barça kijkt rond bij Liverpool, Wolfsburg en Gladbach voor opvolger Cillessen’

Jasper Cillessen wordt de afgelopen weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona en de Catalanen lijken zich nu te oriënteren op een opvolger van de Oranje-international. Marca bericht zaterdag namelijk dat de kampioen van Spanje een shortlist heeft opgesteld, waarop de namen van vijf sluitposten prijken.

Volgens de Spaanse sportkrant gelden Koen Casteels en Yann Sommer van respectievelijke VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach als de favorieten om de nieuwe nummer twee achter Marc-André ter Stegen te worden. Casteels en Sommer krijgen daarnaast concurrentie van onder meer Simon Mignolet, die door de komst van Alisson Becker overbodig is geworden bij Liverpool.

Naast het trio dat actief is in de Bundesliga en de Premier League, heeft Barcelona ook twee namen van keepers die op dit moment hun brood verdienen in LaLiga genoteerd. Gerónimo Rulli van Real Sociedad komt in beeld als het niet lukt om een van de drie eerder genoemde keepers binnen te hengelen, terwijl Marko Dmitrovic van Eibar eveneens een kandidaat is.

Waar Cillissen naartoe gaat als hij uit het Camp Nou zou vertrekken, is overigens nog niet helemaal duidelijk. De doelman werd in verband gebracht met Liverpool, dat echter van Alisson de duurste keeper aller tijden maakte. De veertigvoudig international zou wel in beeld zijn om de opvolger van de Braziliaan te worden bij AS Roma, terwijl Chelsea, dat Thibaut Courtois waarschijnlijk naar Real Madrid ziet vertrekken, eveneens in de markt is voor een doelman.