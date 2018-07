Xavi: ‘Frenkie de Jong kan nu al enorm bijdragen aan Barcelona’

Frenkie de Jong wordt al maanden in verband gebracht met Barcelona en Xavi ziet de Ajacied graag naar het Camp Nou komen. Volgens de Spaanse middenvelder van Al-Sadd zou middenvelder annex verdediger een welkome versterking zijn voor de Catalanen.

“Ik heb hem niet heel veel zien spelen, maar hij lijkt qua speelstijl wel op Sergio Busquets”, zegt de ex-speler van Barcelona in gesprek met El Mundo Deportivo. “De Ajax-school is een beetje hetzelfde als die van Barcelona. We komen allemaal van de Hollandse school, van Cruijff. De Jong is jong, maar ik denk dat hij nu al een enorme bijdrage kan leveren. Hij wordt gezien als een beestachtig talent. Het is echt een speler om in de gaten te houden, een erg goede speler.”

Onlangs haalde Barcelona de Braziliaan Arthur in huis, terwijl de club ook bezig is om Adrien Rabiot van Paris Saint-Germain aan te trekken. “Arthur, Rabiot en De Jong zijn de type spelers die Barcelona nodig heeft. Het zijn spelers die technisch zeer begaafd zijn, hard voor het team werken en over enorm veel talent beschikken. Want daar draait het bij Barcelona om”, aldus Xavi. “Bij Barcelona speel je vaak in een gebied van dertig tot veertig meter. Zodra de tegenstander druk zet, heb je dat talent nodig om eruit zien te komen. Dat is het grote verschil tussen een speler die wel of niet slaagt bij Barça.”

Barcelona zal geduld moeten hebben wanneer het De Jong wil inlijven. Directeur spelersbeleid Marc Overmars zei in een interview met De Telegraaf dat hij deze zomer niet te koop is. “Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt zijn wat ons betreft niet te koop. Nee, ook niet voor absurde bedragen. Laat ze dit seizoen eerst eens veertig wedstrijden voor Ajax spelen.”