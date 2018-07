Ajacied na nederlaag: ‘We hebben misschien niet alles gegeven’

Ajax is er tijdens het trainingskamp in Engeland niet in geslaagd om te winnen van Wolverhampton Wanderers. De A-keus speelde donderdagmiddag met 1-1 gelijk. De reserves namen het een paar uur later op tegen Walsall FC, een club uit de League One. De Amsterdammers verloren die wedstrijd met 2-0, waardoor Erik ten Hag en zijn spelers in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog altijd wachten op een overwinning op een profclub. Volgens Perr Schuurs is er in aanloop naar de wedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions nog geen man overboord.

"Je komt hier om wedstrijden te winnen. Dat hebben we niet gedaan. We moeten naar onszelf kijken", laat Schuurs na afloop van de nederlaag met de reserves in een reactie weten aan Voetbal Inside. "We hebben misschien niet alles gegeven. We hebben genoeg kansen gehad, maar die maak je dan niet af. Dan kun je de wedstrijd ook niet winnen.”

Volgens Schuurs begonnen hij en zijn ploeggenoten met de juiste instelling aan de oefenwedstrijd. "Je moet elke wedstrijd willen winnen, of dat nou vriendschappelijk, competitie of Europees is. Iedere wedstrijd willen we winnen. Dat willen we met z'n allen. We trainen goed, maar in de wedstrijden is het niet goed. Woensdag moet het er anders uitzien dan in de voorbereiding.”

Schuurs kwam deze zomer over van Fortuna Sittard, waar hij aanvoerder was. De talentvolle verdediger zal zich bij Ajax in de basis moeten knokken. Eenvoudig wordt dat niet, aangezien de concurrentie zwaar is en deze week Daley Blind aan de selectie werd toegevoegd. "Ik weet hoe groot de stap naar Ajax is. Je hebt natuurlijk te maken met concurrentie. Als je zo iemand als concurrent hebt, moet je daar trots op zijn."