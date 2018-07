‘De Argentijnen zijn geïnteresseerd, ze vragen ook naar Ajax’

Nicolás Tagliafico blikt met gemengde gevoelens terug op het WK. Voor Argentinië werd het een pijnlijke ervaring, maar de linksback is wel trots op het feit dat hij mocht deelnemen aan het toernooi. Hij beschrijft de openingswedstrijd tegen IJsland (1-1) als zijn hoogtepunt van het WK. "Als je dan opkomt en het volkslied hoort, gaat er zoveel door je heen", vertelt Tagliafico op de website van zijn club Ajax.

"Je denkt aan je familie, aan je vrienden aan alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan om dit te bereiken. Kippenvel, absoluut", vervolgt de achtvoudig international, die in alle vier de WK-wedstrijden een basisplek had. De 0-3 nederlaag tegen Kroatië in de tweede groepswedstrijd vindt hij het dieptepunt. "Dat was écht pijnlijk. Pijnlijker dan de uitschakeling door Frankrijk in de 8e finales. We speelden gewoon slecht tegen Kroatië, de sfeer na afloop was verschrikkelijk."

"De kans was groot dat we niet eens de groepsfase zouden overleven. Je zag gewoon de pijn bij jongens als Lionel Messi en Javier Mascherano", aldus Tagliafico, die het 'super' noemt om een maand met Messi en de andere sterren te hebben doorgebracht. "Het is echt een ongelofelijke ervaring om met hen te trainen en te spelen. Het zijn fantastische dribbelaars, zie ze maar eens af te stoppen op het trainingsveld. Je wordt er echt een betere speler van."

Tagliafico vindt zijn ploeggenoten bij Argentinië 'zeker' aardig. "Ze zijn geïnteresseerd, vragen ook naar Ajax. Niet heel veel hoor, maar ze willen weten of we Champions League gaan spelen, hoe ik mijn positie invul bij Ajax. Dat soort dingen. Het zijn gewoon echt aardige jongens."