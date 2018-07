Ten Hag: ‘Hij zal beschikbaar zijn, mits hij niet geblesseerd is geraakt’

Ajax reisde zaterdag voor een trainingskamp af naar Engeland en speelt daar aanstaande donderdag ook twee oefenwedstrijden tegen Wolverhampton Wanderers en Wallsall. Fans van de Amsterdammers hoeven er echter niet op te rekenen dat zij aanwinst Dusan Tadic in actie zullen zien, aangezien de Servische WK-ganger zich nog niet bij zijn nieuwe werkgever heeft gemeld.

De spelmaker, die een aantal weken geleden voor maximaal 13,7 miljoen euro werd overgenomen van Southampton, zal echter wel inzetbaar zijn als Ajax het op 25 juli in de voorrondes van de Champions League opneemt tegen Sturm Graz. Trainer Erik ten Hag geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hij rekent op de ervaren miljoenenaankoop.

“Hij zal in ieder geval beschikbaar zijn, mits hij tijdens zijn vakantie zijn rust goed in acht heeft genomen en niet geblesseerd is geraakt”, reageert de coach met een knipoog. Tadic speelde zijn laatste wedstrijd op het zondag tot een einde gekomen WK in Rusland op 27 juni tegen Brazilië in de groepsfase, waardoor hij inmiddels bijna drie weken vrij heeft gehad. De andere grote aankoop van Ajax deze transferperiode, Daley Blind, is er naar verwachting ook bij als Ajax zijn eerste wedstrijd in de voorronde van het miljardenbal speelt.

De verdediger annex controlerende middenvelder liet maandag al zijn gezicht zien tijdens de lunch van zijn nieuwe werkgever, waarna maandagavond bekend werd gemaakt dat Blind voor een transferbedrag van maximaal 20,5 miljoen euro wordt teruggehaald van Manchester United. Na de heenwedstrijd van volgende week woensdag, vindt de return tegen Sturm Graz een week later, op woensdag 1 augustus, plaats.