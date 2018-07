‘Ik stond rechtsback en denk dat ik me bij Ajax op die positie moet focussen’

Noussair Mazraoui is inmiddels met Ajax alweer enkele weken bezig aan de voorbereiding en de middenvelder weet dat er volgende week meteen een belangrijke wedstrijd op het programma staat. De Amsterdammers nemen het dan in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Sturm Graz en de twintigjarige Mazraoui kijkt uit naar het treffen in de voorrondes van de Champions League.

“De vierde week van de voorbereiding is begonnen. Ik voel me goed, het ritme is terug. Dat is altijd even zoeken na vijf weken vakantie. De eerste week denk je echt: hè, waar is mijn gevoel voor de bal gebleven. Gewoon kaatsen is ineens al lastig. Maar het komt altijd weer goed. Volgende week staan we tegenover Sturm Graz. Spanning voel ik nog niet. Met de selectie die we nu hebben, zijn er geen excuses. Het moet gewoon gebeuren”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club.

Mazraoui begon in de eerste duels die als voorbereiding op het nieuwe seizoen werden gespeeld nog op het middenveld, maar zakte onlangs tegen Anderlecht een linie terug om het als rechtsback te proberen: “Toen moesten er nog veel jongens terugkomen: Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne. Ik wist dat ik plaats moest maken. Tegen Anderlecht stond ik rechtsback en ik denk dat dat de positie is waarop ik me moet focussen. Op het middenveld kom ik het beste tot mijn recht, maar sta met net zoveel plezier in de verdediging. Zolang zit ik nog niet bij de selectie, hè. Ik kan geen plek opeisen. Iedere minuut speeltijd pak ik met beide handen aan.”

Voor Mazraoui vormt zijn debuut in de hoofdmacht vorig seizoen en zijn vaste rol in de selectie van trainer Erik ten Hag een prachtige ontwikkeling en de middenvelder waakt ervoor dat hij niet naast zijn schoenen gaat lopen. Het verleden, waarin hij een periode zonder contract deel uitmaakte van Jong Ajax, helpt hem daarbij: “Ik zat op de bodem, ben omhoog geklommen en nu wil ik blijven klimmen. Steeds hoger.”