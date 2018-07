Huntelaar prijst Overmars: ‘Je ziet wel iets ontstaan hier bij Ajax’

Klaas-Jan Huntelaar is blij met de manier waarop Ajax zich deze periode presenteert op de transfermarkt. Directeur spelersbeleid Marc Overmars haalde Dusan Tadic naar Amsterdam en de club staat op het punt om Daley Blind te presenteren. Beide spelers komen voor miljoenen over vanuit Engeland, terwijl eerder al Perr Schuurs, Hassane Bandé en Zakaria Labyad werden aangetrokken. Volgens Huntelaar hebben de ontwikkelingen een positief effect op de spelersgroep.

"Ik denk dat iedereen ziet dat Marc Overmars heel goed bezig is met aankopen. Iedereen merkt dat. En iedereen voelt dat. Het mooie is: iedereen wil er deel van uitmaken. Dat positivisme zie je. Iedereen ziet dat er fantastisch werk wordt gedaan", aldus Huntelaar in gesprek met de NOS. De ervaren spits verlengde zelf zijn contract onlangs met een jaar.

Huntelaar vindt het goed dat Ajax deze zomer bereid is om de portemonnee te trekken. “Iedereen ziet dat signaal. Als je Justin Kluivert voor 17 miljoen euro verkoopt en je haalt voor 11 miljoen euro Dusan Tadic terug, dan heb je als club een goede deal gemaakt”, klinkt het. “We willen er vol voor gaan. En ik denk zelfs dat jongens die overwegen om weg te gaan, nu graag willen blijven als er geen juiste club komt. Je ziet wel iets ontstaan hier bij Ajax.”

Met de komst van Blind lijkt de selectie van Ajax op orde en kan trainer Erik ten Hag zijn spelers klaarstomen voor de dubbele confrontatie met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. "Ik vind het altijd heel apart dat die belangrijke wedstrijden zo vroeg in het seizoen zijn", aldus Huntelaar. “Je bent aan je fitheid aan het werken. We zijn daarom ook eerder begonnen. Uiteindelijk hebben we totaal vier weken gehad en dan moet het ook goed zijn, maar het zou lekkerder zijn als de kwalificaties voor de Europese wedstrijden bijvoorbeeld direct na het seizoen worden gespeeld. Dan is iedereen topfit, net als bij een groot eindtoernooi.”