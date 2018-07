Real Madrid kan Mbappé vergeten: ‘Het is nu absoluut onmogelijk’

Real Madrid verkocht Cristiano Ronaldo onlangs aan Juventus en lijkt daarom de markt op te gaan om een vervanger aan te trekken. Eden Hazard wordt genoemd, maar ook Kylian Mbappé zou serieus in beeld zijn bij voorzitter Florentino Pérez.

De negentienjarige aanvaller laat na de WK-finale aan Sport24 evenwel weten dat de Champions League-winnaar zich de moeite kan besparen: “Nee, ik heb een contract met Paris Saint-Germain en ik ben gelukkig bij die ploeg. Op dit moment is een transfer absoluut onmogelijk”, zo wordt Mbappé geciteerd.





Twee weken geleden meldde journalist Baptiste Ripart nog dat PSG en Real Madrid akkoord waren over een transfersom van 272 miljoen euro. In een statement noemde Real Madrid die berichtgeving ‘volkomen onjuist’: “Real heeft geen biedingen neergelegd bij PSG of de speler en betreurt de verspreiding van dit soort informatie.”

Mbappé speelde dit seizoen op huurbasis voor Paris Saint-Germain, maar moest vanwege een clausule vervolgens definitief worden overgenomen van AS Monaco. PSG betaalde 180 miljoen euro voor de inmiddels 22-voudig international en legde hem tot de zomer van 2022 vast.