‘Topontmoeting in Madrid bepaalt dinsdag doorgaan van transfer Ronaldo’

De transfer van Cristiano Ronaldo lijkt dichterbij te komen. Italiaanse media stellen dat er in de komende 48 uur belangrijke ontwikkelingen rondom de toekomst van de sterspeler van Real Madrid zullen plaatsvinden. Zaakwaarnemer Jorge Mendes stuurde maandag op formele wijze het bod van honderd miljoen euro naar Real Madrid, zo verzekerden Spaanse media, en dinsdag vindt volgens de laatste berichten uit Italië een ontmoeting plaats.

Mendes zal op de burelen van Real Madrid een onderhoud met voorzitter Florentino Pérez en algemeen directeur José Ángel Sánchez hebben. De zaakwaarnemer zal dan horen of de Champions League-winnaar daadwerkelijk akkoord gaat met het voorstel van honderd miljoen euro, dat onderdeel is van een herenakkoord tussen de 33-jarige Portugees en de Koninklijke. Indien het antwoord positief uitpakt voor Juventus, kan de recordkampioen van Italië de transfer een dezer dagen afronden.

Ronaldo zorgde nog geen half uur na het winnen van de Champions League voor de nodige verbazing toen hij min of meer aangaf dat het allemaal mooi was geweest. Daar kwam Ronaldo later op terug, door aan te geven dat het geen handig moment was geweest. Op 1 juli pakte Tuttosport met het bericht uit dat Mendes de basis voor een eventuele transfer van de aanvaller naar Juventus had gelegd. Daar werd destijds lacherig over gedaan, maar twee dagen later ‘bevestigde’ Marca het nieuws van de Turijnse krant en kregen de daaropvolgende berichten over een eventuele transfer een steeds serieuzer karakter.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Ronaldo inderdaad naar Italië verkast: maandag maakte bijvoorbeeld Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) bekend dat Ronaldo met de organisatie in zee is gegaan. AVIS, een organisatie in Italië die zich sterk maakt voor bloeddonatie, meldt dat de Portugees international het gezicht wordt voor de campagne om meer bloeddonors te genereren. “Het is met grote trots dat we een samenwerking aankondigen die de vereniging zal verbinden met het grootste fenomeen in het voetbal: Cristiano Ronaldo, beter bekend als CR7.”

“Een geweldige kans die met beide handen is aangegrepen door de twee directeuren, Marco Alberto Bianchi en Mario Passador”, zo luidt het statement. Ronaldo, die zich al jarenlang inzet voor het goede doel, zal in verschillende campagnes van de Italiaanse organisatie acte de présence geven. Binnenkort gaat AVIS de eerste video online zetten, waarin de Portugees het belang van bloeddonatie aanstipt.

De samenwerking met AVIS is niet de eerste aanwijzing die duidt op een transfer naar Juventus. Zo was de Italiaanse versie van zijn merk CR7 Underwear een paar uur gehuld in de kleuren van Juventus. Daarnaast plaatste de Italiaanse landskampioen een aparte video op Weibo, de Chinese variant van Twitter, waarbij er wordt gesuggereerd dat de komst van een nieuwe nummer zeven in Turijn aanstaande is.