Engeland neemt voorlaatste horde richting WK-finale met verve

Engeland is nog maar één wedstrijd verwijderd van de finale van het WK. De formatie van bondscoach Gareth Southgate rekende zaterdagmiddag in Samara betrekkelijk eenvoudig af met een zeer zwak Zweden (0-2) en verzekerde zich daarmee van een plek in de halve finale. In die halve finale staan the Three Lions tegenover de winnaar van het duel tussen Rusland en Kroatië, later op de dag.

Engeland trad aan met dezelfde elf namen die afgelopen dinsdag startten tegen Colombia. Het elftal van Southgate maakte zeker geen denderende indruk, maar kwam in defensief opzicht eigenlijk ook nauwelijks in de problemen tegen een zeer sober spelend Zweden. De eerste mogelijkheid was na ruim een kwartier voetballen voor Harry Kane, maar zijn schot scheerde van net buiten het strafschopgebied uiteindelijk rakelings voorbij het Zweedse doel.

Na precies een half voetballen wist Engeland alsnog de score te openen. Harry Maguire troefde Emil Forsberg in de lucht af na een hoekschop van Ashley Young en verschalkte doelman Robin Olsen vervolgens met een kiezelharde kopstoot: 0-1. Via Raheem Sterling kregen de Engelsen vervolgens nog in de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om de voordelige marge te verdubbelen. De buitenspeler kon alleen op Olsen af na een lange bal van achteruit, maar was uiteindelijk besluiteloos in de afronding.

Na de onderbreking kroop Zweden iets meer uit zijn schulp. Marcus Berg was al vroeg in de tweede helft dicht bij de gelijkmaker, maar Jordan Pickford haalde de kopbal van de ex-PSV’er op zeer fraaie wijze uit de benedenhoek. De redding van de doelman bleek goud waard voor Engeland, dat op het uur via Dele Alli zijn voordelige marge verdubbelde. De middenvelder van Tottenham Hotspur kon de bal bij de tweede paal ongehinderd binnen koppen na een voorzet van Jesse Lingard.

Daarmee was de buit voor de Engelsen wel binnen, al weigerde Zweden de handdoek reeds te werpen. De Zweedse bondscoach Janne Andersson reageerde met het inbrengen van onder anderen John Guidetti en zag zijn team in het laatste half uur nog enkele zeer goede kansen creëren. Pickford bleek echter meermaals een sta-in-de-weg: de keeper haalde eerst een schot van Viktor Claesson uit de rechterhoek en tilde daarna nog een poging van Berg over zijn doel heen. Een eretreffer zat er mede door het uitstekende keeperswerk van Pickford uiteindelijk niet meer in voor het Scandinavische land.