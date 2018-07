‘Misschien hadden we moeten overwegen om zonder Özil naar het WK te gaan’

Er is de laatste tijd het nodige gezegd en geschreven over Mesut Özil en Ilkay Gündogan. Het duo raakte in opspraak nadat ze op de foto gingen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en ze overhandigden een shirt met de tekst ‘Voor mijn vereerde president’. Oliver Bierhoff, directeur bij de Duitse voetbalbond (DFB), reageert in gesprek met Die Welt op het voorval.

“We hebben bij het Duitse nationale team nooit spelers gedwongen om iets te doen, maar ze altijd geprobeerd te overtuigen. Daar zijn we bij Mesut niet in geslaagd, dus misschien hadden we moeten overwegen om zonder hem naar het WK te reizen”, stelt Bierhoff. In eerste instantie nam de Duitse bond het op voor Gündogan en Özil en stelde men dat het werd opgeblazen door de media. Gündogan sprak zich voor het WK al publiekelijk uit en stelde dat hij geen politiek statement wilde maken.

“Ik denk dat de foto van Ilkay en Mesut geen invloed heeft gehad op het team, maar de discussie en onrust wel. Met terugwerkende kracht wil ik zoveel mogelijk duidelijkheid krijgen over dit incident”, vervolgt de oud-international van Duitsland. Bierhoff kondigt ‘significante veranderingen’ aan bij die Mannschaft, nadat de Duitsers in een groep met Mexico, Zweden en Zuid-Korea geëlimineerd werden.

“Bijvoorbeeld de samenstelling van de selectie en interne processen. Op alle niveaus zal er wat moeten veranderen. We hebben ons in Rusland niet als team gepresenteerd en dat is iets wat me enorm steekt”, besluit Bierhoff.