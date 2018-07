‘Laat de VAR instructie geven om geel te geven aan Neymar’

Neymar is een van de meest bepalende voetballers op het WK tot dusver. De aanvaller was in vier wedstrijden goed voor twee doelpunten en evenzoveel assists en moet De Goddelijke Kanaries vrijdag voorbij België loodsen. Met zijn gedrag op het veld heeft Neymar echter niet bij iedereen aan sympathie gewonnen.

Wim Rijsbergen, voormalig verdediger van onder meer Feyenoord en New York Cosmos, zegt in De Telegraaf dat hij zich ‘stoort’ aan de 26-jarige Neymar: “Die wordt heel licht geraakt en gaat me vervolgens een partij liggen rollen. Neymar is op zoek, maakt schwalbes en duikt als er geen overtreding wordt gemaakt. Het wordt tijd dat de VAR daar ook voor in actie komt.”

“Blijft hij rollen of duikt hij? Laat de VAR instructie geven om geel te geven aan Neymar. Luis Suárez heeft er ook een handje van. Als je dit soort jongens niet terechtwijst, blijven ze trucs uithalen en misleiden. Neymar beïnvloedt het publiek en dat zet de scheidsrechter weer onder druk. Ik vind het een schande. En hij heeft het niet nodig, want hij heeft enorme kwaliteiten”, besluit de voormalig international.

Ook Ruud Gullit vindt dat de ster van Paris Saint-Germain te vaak ‘overdrijft’, vertelt de analyticus aan het Algemeen Dagblad: “Terwijl het een ontzettend leuke jongen is. Ik heb hem ooit ontmoet toen hij bij Santos speelde, hebben we lang zitten praten. Ontzettend aardige, lieve, guitige jongen. Open blik, een echte liefhebber. En ik denk echt dat hij Brazilië wereldkampioen gaat maken.”