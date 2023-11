Zwitserland na remise naar EK; RoemeniÃ« ook van de partij na zege op IsraÃ«l

Zwitserland na remise naar EK; Roemenië ook van de partij na zege op Israël

Zaterdag, 18 november 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster

Zwitserland heeft zich geplaatst voor het EK 2024. De ploeg van bondscoach Murat Yakin had aan een 1-1 gelijkspel tegen Kosovo genoeg om zich volgend jaar te melden in zijn buurland. De spanning in Groep I was vooral aanwezig bij de wedstrijd tussen Israël (vooraf 12 punten) en Roemenië (vooraf 16 punten). Israël moest winnen, maar slaagde daar, ondanks een vroege treffer van Eran Zahavi, niet in: 1-2. Roemenië gaat zodoende met Zwitserland mee naar het EK. Israël kan zich via de play-offs nog wel plaatsen voor het eindtoernooi.

Israël - Roemenië 1-2

Het duel, dat gespeeld werd in de Pancho Arena in het Hongaarse Felcsút, kon niet beter beginnen voor Israël. Zahavi ontving een pass van Miguel Vitor, schoot raak en bezorgde Israël zo een absolute droomstart: 1-0. Met een overwinning zou Israël in de laatste speelronde moeten winnen van Andorra, terwijl Roemenië dan niet zou mogen winnen van het veel sterkere Zwitserland. Al in de tiende minuut wist Roemenië echter al de stand gelijk te trekken, via George Puscas: 1-1.

Na rust moest Israël dus aan de bak om zijn kansen om bij de eerste twee te eindigen in leven te houden. De Israëliërs, die naast Zahavi ook aantraden met voormalig Vitesse-verdediger Eli Dasa, slaagden daar echter niet in. Tot overmaat van ramp slaagden de Roemen daar wél in. Na iets meer dan een uur spelen counterde Roemenië en nadat een schot van Ianis Hagi in eerste instantie geblokt werd, schoot de zoon van legende Gheorghe wel raak in de korte hoek: 1-2. Roemenië had slechts een punt nodig, maar nam uiteindelijk alle punten mee uit Hongarije.

Zwitserland - Kosovo 1-1

Zwitserland liet kwalificatie in de vorige speelronde nog liggen, doordat Shon Weissman Israël laat naar een punt kopte. Tegen Kosovo moest het dus beter en op het St. Jakob-Park in Basel kreeg Ruben Vargas al na vijf minuten een opgelegde kans, maar hij schoot naast. Zwitserland was vrij vanzelfsprekend de betere partij tegen het al uitgeschakelde Kosovo, maar veel verder dan dreigende momenten uit standaardsituaties kwam het in eerste instantie niet. Sterker nog: de Zwitsers kwamen vlak voor rust goed weg toen Elbasan Rashani uit een vrije trap rakelings naast kopte.

Vlak na de onderbreking brak Vargas dan toch de ban. Een voorzet vanaf links werd niet goed weggewerkt door de Kosovaarse verdediging, waarna de bal in niemandsland terechtkwam voor het doel. Vargas reageerde alerter dan iedereen en knikte de bal tegen de touwen: 1-0. Noah Okafor dacht halverwege de tweede helft de score te verdubbelen, ware het niet dat hij buitenspel stond. Tien minuten voor tijd werd het vrij plotseling alsnog 1-1. Muhamet Hyseni schoot uit een lastige hoek fraai binnen in de verre hoek. Zwitserland drukte nog wel, maar een treffer zat er niet meer in. Dat was ook geen noodzaak, daar het gezien de nederlaag van Israël zelfs aan nederlaag genoeg zou hebben gehad voor kwalificatie.